Blizzard, Overwatch'un Yeni Karakterini Gösterdi

Blizzard, Overwatch'a getireceği yeni karakterler konusunda oyuncuları ters köşe yapmayı çok seviyor. Son zamanlarda oyuna gelecek olan yeni karakterin Doomfist olacağı konuşulurken, bugün Blizzard tarafından, biraz da yanlışlıkla, yeni karakter tanıtıldı.

Sombra'nın Overwatch için çıkarılacak ilk karakter olacağı konuşulurken, Blizzard Ana isimli karakteir bir anda oyuna eklemişti. Son günlerde de Doomfist üzerinde tartışmalar yapılırken, Blizzard'ın oyuna bambaşka bir karakter ekleyebileceği ortaya çıktı. Oyunun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bir yazının yeni karaktere dair ilk bilgiler olduğu iddia edildi.



Overwatch'un yönetmeni Jeff Kaplan, daha önce yaptığı bir açıklama ile oyuncular Doomfist iddialarının yanlış olduğunu ve bir başka karakterin oyuna ekleneceğini söylemişti. Playoverwatch adresi üzerinden yayınlanan, "Mucit Efi Oladele ile Bir Röportaj" başlıklı hayali bir röportaj yazısı, oyuncuları Efi tarafına yöneltti. Yazıda karakter bizlere şöyle tanıtıldı:



"Geçtiğimiz yıl, robotlar ve yapay zeka konusunda etkileyici başarılar içeren bir CV hazırladı. Daha etkileyici olanı ise bunların hepsini sadece 10 yaşındayken yapması. Geçtiğimiz ay, Adawe Vakfı'nın dahi bursunu da kazanan Efi Oladele, başarılarına bir yenisi ekledi. Kuşkusuz ilgiyle izlenmesi gereken bir karakter."

Oyuna gerçekten Efi Oladele isimli bir karakterin eklenip eklenmeyeceğini ise ancak resmi açıklamayla birlikte öğrenecek olsak da Efi'nin Overwatch'a eklenme ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.