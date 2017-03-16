BTK İstatistiklerine Göre 100 Milyondan Fazla Numara Taşınmış

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2016’nın son çeyreği (Ekim, Kasım, Aralık) için iletişim hizmetleri istatistiklerini açıkladı. İstatistik raporunda ortaya dikkat çekici sonuçlar çıktı. Numara taşıma sayısının 100 milyonu aştığı belirtiliyor.

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)tarafından geçtiğimiz yılın son çeyrek iletişim hizmetleri istatistiklerine göre her vatandaşın en az bir telefon hattı var. Ancak bu istatistik 0-9 yaş aralığını kapsamıyor. İstatistiğe göre, iletişim sektöründe hizmet veren işletmelerin net satış gelirlerinde bir önceki yıla göre artış olduğu gözlemlendi. Buna göre, 2015 yılında net satış gelirleri 39,6 milyar TL iken geride bıraktığımız yılda bu rakam 45,4 milyar TL’yi buldu.

Yıl sonunda alınan verilere göre sabit hat abone sayısının 11 milyon, mobil abone sayısının ise 75 milyon olduğu belirtildi. Makineler arası iletişim penetrasyon oranı yüzde 106.2 olarak ölçülürken, bu rakam her vatandaşın en az bir mobil hatta sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak bu rakamın 0-9 yaş aralığındaki vatandaşların haricinde olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda 10,8 milyon mobil abone numara taşıma işlemi gerçekleştirirken, toplamda numara taşıma işlemi sayısı 100 milyonu aştı. Ayrıca geçen yılın son çeyreği ayda ortalama 426 dakika konuşma süresi ile Türkiye, bu alanda Avrupa ülkeleri arasında yine liderliği kimseye bırakmadı.

İnternet abone sayısının bir önceki yıla göre yüzde 23,1 oranında arttığı gözlemlenirken, genişbant verilerinde 10,5 milyon sabit abone ve 51,7 milyon mobil abone olmak üzere toplam 62,2 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşıldığı kaydedildi. Nisan ayı itibarıyla 51,7 milyon vatandaş 4.5G hizmetine geçiş yaparken, SIM kartı veya cihazı uyumlu olmadığı gerekçesiyle hizmeti aktif kullanan abone sayısı 19,2 milyon olarak kayıtlara geçti. Fiber altyapısında da gelişme kaydedildiği görülüyor. Buna göre fiber uzunluğu 2016’nın son çeyreğinde yüzde 9 oranında artış göstererek 290 bin 974 km uzunluğa ulaştı.

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