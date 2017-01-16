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BTK 'Videonu Çek-Gönder Yarışması' Düzenliyor

BTK Videonu Çek Gönder Yarışması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu orta ve lise öğrenimine devam eden öğrencilere yönelik internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla Videonu Çek-Gönder Yarışması düzenliyor. Güvenli İnternet Merkezi internet sitesi üzerinden düzenlenen yarışmaya 30 Ocak 2017 tarihine kadar katılma şansı devam ediyor.

Çocuk ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dahilinde kullanmalarını desteklemek ve onları internetin yasadışı ve zararlı içeriklerinden korumak için oluşturulan Güvenli İnternet Programı kapsamında, 7 Şubat 2017 tarihinde "Güvenli İnternet Günü" etkinliği düzenlenecek. 2004 yılında kurulan INSAFE (European Safer Internet Network) ağına dahil olan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 100'den fazla ülke, bu etkinliği kutluyor. Bu bağlamda düzenlenen "Videonu Çek-Gönder Yarışması" da pek çok öğrenciye çeşitli ödüllerin dağıtılmasına olanak tanıyor.

Öğrencilerin yarışmaya katılmak için tek yapması gereken Güvenli İnternet Merkezi adresindeki formu doldurmak ve BTK'ya göndermek. Tabi bunun için başvuru koşullarına uymanız gerekiyor.

BTK Güvenli İnternet Günü

Videonu Çek-Gönder Yarışması Başvuru Koşulları

  • Yarışmaya Türkiye’de öğrenim gören ilköğretim 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile 9. 10. 11 ve 12. öğrencileri katılabilir.
  • Öğrenciler yarışmaya, Değişime Katıl: Güvenli İnternet İçin Birlik Olalım Temalı ve İnternettesiniz ! Güvende misiniz ? konusu dâhilinde internetin bilinçli ve güvenli kullanımının nasıl olduğu/olması gerektiğini açıklayan en fazla 60 saniyelik kısa videolarla katılabilir.
  • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir video ile katılabilir.
  • Video başvuruları 09 – 30 Ocak 2017 tarihleri arasında http://www.gim.org.tr adresinden online olarak yapılabilir.
  • Eksik ya da yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru koşullarını kapsamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Videonu Çek-Gönder Yarışması Ödülleri

Dereceye giren en iyi 5 videonun sahibi 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerine:
  • 1. Video 7000 TL Eğitim Bursu
  • 2. Video 5000 TL Eğitim Bursu
  • 3. Video 3000 TL Eğitim Bursu
  • Mansiyon 2 Kişi 1500 TL Eğitim Bursu

Dereceye giren en iyi 5 videonun sahibi ilköğretim 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine:

  • 1. Video 5000 TL Eğitim Bursu
  • 2. Video 3000 TL Eğitim Bursu
  • 3. Video 1500 TL Eğitim Bursu
  • Mansiyon 2 Kişi 1000 TL Eğitim Bursu

Yarışma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 3 Şubat 2017 günü ilan edilecek. 07 Şubat 2017 Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecek olan Güvenli İnternet Günü Etkinliklerinde ise bu ödüller sahiplerine verilecek.

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Yazar: - 16.01.2017

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