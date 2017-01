Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 3. Hafta)

Eğer geçtiğimiz hafta çıkan oyunlar sizi tatmin etmediyse bu hafta çıkacak oyunlar aradığınızı bulmanıza yardımcı olabilir. Bu hafta çıkacak oyunlara baktığımızda korku oyunu ve aksiyon oyunu anlamında sıkıntı çekmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca strateji oyunu türündeki farklı yapımlar da bizi bekliyor. Fakat bu hafta içinde çıkacak oyunlar arasında en çok dikkat çeken oyunun Gravity Rush 2 olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bu hafta çıkacak oyunlar arasındaki korku oyunlarından olan iREC'te bir uyuşturucu kaçaklığını araştıran bir polisin yerine geçiyoruz ve bilinmeyen bir sırrı ortaya çıkarıyoruz. FPS kamera açısıyla oynanan bu oyunun haricinde Greenwood the Last Ritual hikayesiyle öne çıkıyor. Şeytan çıkarma üzerine kurulu hikayeye sahip olan bu oyun izometrik kamera açısıyla oynanıyor. Hellphobia ve Outbreak ise top down shooter türündeki aksiyon/korku oyunlarımız.

Bu hafta çıkacak strateji oyunlarımız ise Warhammer 40000: Sanctus Reach ve Siegecraft Commander. Sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Warhammer 40000: Sanctus Reach'de uzayın derinliklerinde orklarla savaşacağız. Hem gerçek zamanlı olarak hem de sıra tabanlı olarak oynanabilen Siegecraft Commander'da ise kendi kalelerimizi inşa edip savunmaya çalışırken düşmanımızın kalesini yok etmeye çalışacağız.

Ücretsiz olarak yayınlanacak Galactic Junk League ise kendi uzay gemilerinizi inşa edeceğiniz ve arenalarda diğer oyuncuların gemilerine karşı savaştırabileceğiniz bit aksiyon/simülasyon oyunu.

Listemizdeki oyunların detaylı açıklamalarına, oynanış videolarına, indirme/satın alma bağlantılarına aşağıdan ulaşabilisiniz, işte bu hafta çıkacak oyunlar:

16 Ocak 2017 Pazartesi

- iREC - PC

İndir iREC Korku Oyunu

- Hellphobia - PC

İndir Hellphobia Kuşbakışı Aksiyon Oyunu

17 Ocak 2017 Salı

- Outbreak - PC

İndir Outbreak Online Hayatta Kalma Oyunu

- Galactic Junk League - PC

- Siegecraft Commander - PC/Xbox One/PlayStation 4

- Dead Effect 2 - PlayStation 4

19 Ocak 2017 Perşembe

- Greenwood the Last Ritual - PC

- Warhammer 40000: Sanctus Reach - PC

20 Ocak 2017 Cuma

- Gravity Rush 2 - PlayStation 4



- Halo Wars 2: Blitz Açık Beta - PC/Xbox One

