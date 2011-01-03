BurnAware Free10
Tüm CD, DVD ve Blu-ray yazma işlemlerinizi tek bir program ile yapabilirsiniz.
BurnAware bilgisayarınızda sahip olduğunuz müzik, film, oyun, belgeler ve dosyalarınızı CD/DVD'ler üzerine yazdırmanız için geliştirilmiş ücretsiz bir programdır. Her tür veriyi yedekleyerek yanınızda taşıyabileceğiniz BurnAware Free kolay kullanımı ve basit yapısı sayesinde tüm bilgisayar kullanıcıları tarafından rahatça kullanılabilecek bir yazılımdır.
Aynı zamanda Blu-ray ve HD-DVD için de destek sunan ve bu disklerin üzerine de veri yazabileceğiniz sınırlı sayıdaki ücretsiz program arasında yer alan BurnAware Free ile hızlı ve güvenli bir şekilde disklerinize verilerinizi aktarabilirsiniz.
Müzik CD'leri, veri CD'leri, MP3 CD'leri, film CD'leri ve daha birçok CD yazdırma seçeneğini sizlere sunan program sayesinde isterseniz ISO gibi popüler imaj dosyalarını hızlı ve kolay bir şekilde disklere yazdırabilirsiniz.
BurnAware Free Özellikleri:
- CD/DVD/Blu-ray/HD-DVD için yazdırma desteği
- ISO ve benzeri kalıp dosyaları için yazdırma desteği
- Video dosyalarından DVD hazırlama
- MP3, WMA ve WAV ses formatlarından müzik CD'si hazırlama
- Tüm donanımlar ile uyumlu çalışma
- Çoklu ortam disk oluşturabilme
- Unicode dil desteği
- Basit, sade, esnek ve kolay kullanılabilir arayüz
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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BurnAware Free 9.7 için Ziyaretçi dedi ki;
10 numara 5 yıldız, 5dk da yükle yazdır işlem tamam...
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5- BurnAware Free 9.7 için nermin avcı dedi ki;
super arkadaşlar deneyin bence isdediyiniz gibi nero falan yalan kac tane nero surumu denedim hiçbirisi ile cd yapamadım. harıka deneyin pişman olmayacaksınız
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5- BurnAware Free 9.7 için Emre AygünAd Soyad dedi ki;
Teşekkürler ellerinize sağlık iyi olduğundan şüphem yok indiriyorum.
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BurnAware Free 9.2 için bülent dedi ki;
arkadaslar dediginiz gibi cok kolay bir program bende az önce kurdum bu programi ama ben bir Problem yasadim aracin teyyp`i cd yi okumuyor bilgisayara taktim okudu ama icindeki parcalardan ses cikmiyor
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5- BurnAware Free 9.2 için Ziyaretçi dedi ki;
aracım için mp3 cd si hazırlamak istedim geçen akşam bir saat boyunca neroyu kurmakla uğraştım kurdum cd yi yazdırmak istedim ama sürekli yarım yamalak yazdı ve cdler çöpe gitti bu programı indirmem 2 dakika sürdü mp3 cd si yapmam 3 dakika sürdü boşuna neroyla uğraşmışım çok teşekkür ederim yapanın emeğine sağlık....
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2,044 / 801,879
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- BurnAware Technologies
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