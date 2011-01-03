?     Geri Bildirim
BurnAware Free
TamindirWindowsSes Ve VideoCD/DVD/Blu-ray AraçlarıBurnAware Free - Ücretsiz CD/DVD/Blu-ray Yazma Programı

BurnAware Free

10
BurnAware Free İndir Hemen İndir

6.62 MB
Editör Puanı: 5/5
5

92 Kullanıcı: 4.5/5

4.5
BurnAware Free Ana Ekran
BurnAware Free Dosyalar

Tüm CD, DVD ve Blu-ray yazma işlemlerinizi tek bir program ile yapabilirsiniz.

Can Çevrim Son güncelleme 6 dakika önce

BurnAware bilgisayarınızda sahip olduğunuz müzik, film, oyun, belgeler ve dosyalarınızı CD/DVD'ler üzerine yazdırmanız için geliştirilmiş ücretsiz bir programdır. Her tür veriyi yedekleyerek yanınızda taşıyabileceğiniz BurnAware Free kolay kullanımı ve basit yapısı sayesinde tüm bilgisayar kullanıcıları tarafından rahatça kullanılabilecek bir yazılımdır.

Aynı zamanda Blu-ray ve HD-DVD için de destek sunan ve bu disklerin üzerine de veri yazabileceğiniz sınırlı sayıdaki ücretsiz program arasında yer alan BurnAware Free ile hızlı ve güvenli bir şekilde disklerinize verilerinizi aktarabilirsiniz.

Müzik CD'leri, veri CD'leri, MP3 CD'leri, film CD'leri ve daha birçok CD yazdırma seçeneğini sizlere sunan program sayesinde isterseniz ISO gibi popüler imaj dosyalarını hızlı ve kolay bir şekilde disklere yazdırabilirsiniz.

BurnAware Free Özellikleri:

  • CD/DVD/Blu-ray/HD-DVD için yazdırma desteği
  • ISO ve benzeri kalıp dosyaları için yazdırma desteği
  • Video dosyalarından DVD hazırlama
  • MP3, WMA ve WAV ses formatlarından müzik CD'si hazırlama
  • Tüm donanımlar ile uyumlu çalışma
  • Çoklu ortam disk oluşturabilme
  • Unicode dil desteği
  • Basit, sade, esnek ve kolay kullanılabilir arayüz

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

Alternatif olarak kullanabileceğiniz CD/DVD yazma programlarına göz atmak için tıklayın.

BurnAware Free için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
2,044 / 801,879
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
BurnAware Technologies

CD/DVD/Blu-ray Araçları Popülerleri

  1. DAEMON Tools Lite
    DAEMON Tools LiteSanal Disk Oluşturma Programı
  2. BurnAware Free
    BurnAware FreeÜcretsiz CD/DVD/Blu-ray Yazma Programı
  3. UltraISO
    UltraISOISO Düzenleme, Yaratma, Açma Aracı
  4. PowerISO
    PowerISOSanal Disk Oluşturma Programı
  5. CDBurnerXP
    CDBurnerXPÜcretsiz CD/DVD/Blu-Ray Yazma Programı