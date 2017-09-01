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Her Bilgisayarda Olması Gereken Programlar

Her Bilgisayarda Olması Gereken Programlar
Can Çevrim
Can Çevrim

Bu listemizde sizler için seçtiğimiz ve tüm ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacağını düşündüğümüz farklı kategorilerde yer alan en iyi ücretsiz Windows programlarını bulabilirsiniz.

En iyi ve en yararlı olabileceğini düşündüğümüz ücretsiz programları bir araya getirdiğimiz her bilgisayarda olması gereken programlar listemiz, umuyoruz ki ihtiyacınıza yönelik en uygun programları rahat ve kolay bir şekilde bulmanıza yardımcı olacaktır.

Tüm bilgisayarlar üzerinde olması gereken programlar veya Format sonrası programları olarak da adlandırabileceğimiz listemizde yer alan programlara aşağıdan ulaşabilirsiniz

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7-Zip 7-Zip
7-Zip 7-Zip, bilgisayarlarınız üzerinde yer alan dosyaları sıkıştırabileceğiniz ve sıkıştırılmış dosyaları açabileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
Ad-Aware Free Antivirus+ Ad-Aware Free Antivirus+
Ad-Aware Free Antivirus+ Ad-Aware Free Antivirus+, bilgisayar kullanıcılarını tüm sanal tehditlere karşı koruyan güvenilir bir antivirus ve casus yazılımlara karşı koruma programıdır. ÜCRETSİZ
Advanced SystemCare Advanced SystemCare
Advanced SystemCare Advanced SystemCare ile bilgisayarınızın performansını en üst seviyede tutabilirsiniz ve tarayıcılarınızın anasayfasının değişmesini engelleyebilirsiniz ÜCRETSİZ
Auslogics Disk Defrag Auslogics Disk Defrag
Auslogics Disk Defrag Bilgisayarınızın daha hızlı ve daha verimli çalışması için kullanabileceğiniz ücretsiz ve gelişmiş bir disk birleştirme programı olan Auslogics Disk Defrag, alanındaki en güçlü programların başında geliyor. ÜCRETSİZ
Avast Free Antivirus Avast Free Antivirus
Avast Free Antivirus Ücretli antivirüs yazılımlarından hiçbir eksiği bulunmayan Avast Free Antivirus geliştirilen özellikleriyle sisteminizi her türlü tehditten ücretsiz olarak korumaya devam ediyor. ÜCRETSİZ
AVG AntiVirus Free AVG AntiVirus Free
AVG AntiVirus Free AVG AntiVirus Free, gelişmiş güvenlik seçenekleri ile bilgisayarınızı ve kişisel bilgilerinizi koruma altına alan güçlü ve ücretsiz bir antivirüs yazılımıdır. ÜCRETSİZ
Bandizip Bandizip
Bandizip Bandizip, dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz ücretsiz ve Türkçe dil desteğine sahip bir dosya sıkıştırma programıdır. ÜCRETSİZ
bitRipper bitRipper
bitRipper Tek tıklamayla DVD'lerinizi AVI formatında bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. ÜCRETSİZ
BurnAware Free BurnAware Free
BurnAware Free BurnAware CD, DVD, Blu-ray yazdırma işlemlerini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceğiniz fonksiyonel bir CD yazma aracıdır. ÜCRETSİZ
CCleaner CCleaner
CCleaner CCleaner sisteminizi kolay ve hızlı bir şekilde optimize etmenize/temizlemize olanak sağlayan piyasanın en popüler optimizasyon programlarının başında gelmektedir. ÜCRETSİZ
CDBurnerXP CDBurnerXP
CDBurnerXP CDBurnerXP ile CD, DVD, Blu-Ray ve iSO yazdırabilirsiniz, müzik CD'leri yaratabilirsiniz ÜCRETSİZ
DAEMON Tools Lite DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite DAEMON Tools Lite, sanal diskler oluşturarak ISO, BIN, CUE uzantılı imaj dosyalarını kolayca açabileceğiniz ücretsiz bir sanal disk oluşturma programıdır. ÜCRETSİZ
Defraggler Defraggler
Defraggler Defraggler, bilgisayarınız üzerinde bulunan disklerin performansını arttırmak için kullanabileceğiniz başarılı bir disk birleştirme programıdır. ÜCRETSİZ
doPDF doPDF
doPDF doPDF tek bir tıklama ile Excel, Word, PowerPoint vb. dosyalarınızı PDF formatına dönüştürmenizi sağlar. ÜCRETSİZ
Dropbox Dropbox
Dropbox Dropbox, oluşturduğunuz paylaşım klasöründeki tüm dosyalar aynı anda hem internette hem de diğer bilgisayarlarınızda olmasını sağlayan başarılı bir senkronizasyon aracıdır. ÜCRETSİZ
DropIt DropIt
DropIt Veri dosyalarınızı ve klasörlerinizin otomatik olarak düzenlenmesini istiyorsanız oldukça basit, ufak ancak kullanışlı bir uygulama olan DropIt sizin için yaratılmış demektir. ÜCRETSİZ
DVD Flick DVD Flick
DVD Flick Bilgisayarınızda çeşitli formatlarda bulunan video dosyalarınızı DVD formatına çevirmek ve bu sayede bu videoları DVD oynatıcınızda ya da ev sinema sisteminizde oynatmanızı sağlayan ücretsiz bir program. ÜCRETSİZ
EaseUS Partition Master Free EaseUS Partition Master Free
EaseUS Partition Master Free EaseUS Partition Master Free, HDD, SSD ve harici diskler için disk bölme, disk birleştirme, disk temizleme, disk klonlamaya izin veren bir program. ÜCRETSİZ
Exact Audio Copy Exact Audio Copy
Exact Audio Copy Müzik CD'lerinizi kolayca ve hızlı bir şekilde bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
EZ CD Audio Converter EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter EZ CD Audio Converter ile müzik dosyalarınızla ilgili her tür format dönüştürme, müzik cd'si kaydetme vb. işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. DENEME SÜRÜMÜ
FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer Tüm grafik dosyalarınıza ayrıntılı bir şekilde bakabileceğiniz ve gerekli düzenlemeleri kolaylıkla yapabileceğiniz ücretsiz bir resim gezgini olan FastStone Image Viewer ile en çok kullanılan resim formatları arasında dönüştürme işlem ÜCRETSİZ
Free Opener Free Opener
Free Opener 350'den fazla dosya formatını tek programda açmak istiyorsanız Free Opener sizin için. ÜCRETSİZ
FreeCommander XE FreeCommander XE
FreeCommander XE FreeCommander XE, windows gezgini alternatifi, çoklu ekran modu sayesinde standart dosya işlemlerinizi hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak veren profesyonel bir program. ÜCRETSİZ
Freemake Video Downloader Freemake Video Downloader
Freemake Video Downloader YouTube, Google, Facebook, Vimeo gibi pek çok siteden video indirmenizi sağlayan Freemake Video Downloader HD desteği ve format dönüştürme seçenekleriyle tercih sebebi. ÜCRETSİZ
FreeUndelete FreeUndelete
FreeUndelete Yanlışlıkla sildiğiniz veya herhangi bir neden ile silinen dosyaları geri getirmeye yarayan ücretsiz bir dosya kurtarma programı. ÜCRETSİZ
GIMP GIMP
GIMP GIMP hem zengin özellikleri hem de kullanışlılığıyla Photoshop'a rakip olan ücretsiz bir resim editörüdür ÜCRETSİZ
Glary Utilities Glary Utilities
Glary Utilities Bilgisayarınızda belli bir kullanım sürecinden sonra gereken optmizasyon işlemlerini kolaylıkla yapabilme imkanı sağlayan ücretsiz bir sistem bakım aracı. ÜCRETSİZ
IrfanView IrfanView
IrfanView Ücretsiz bir resim göstericinin yanında zorlu grafik işlemlerini basit bir şekilde halletmek istiyorsanız IrfanView milyonlarca kullanıcıya sahip güçlü bir araç. ÜCRETSİZ
LibreOffice LibreOffice
LibreOffice İçerisinde metin düzenleme, çizim ve sunum hazırlama araçları bulunan LibreOffice tamamen ücretsiz olarak ofis içi ihtiyaçlarınızı karşılıyor. ÜCRETSİZ
Mozilla Thunderbird Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird Mozilla Thunderbird'ün geliştirilmiş filtreleme ve arşivleme sistemiyle artık tüm e-posta adresleriniz arasında arama yapmak çok daha hızlı ve kolay bir hal alacak. ÜCRETSİZ
Nitro PDF Reader Nitro PDF Reader
Nitro PDF Reader PDF okuma ve oluşturma programı olan Nitro PDF Reader 300'den fazla dosya tipinden PDF dokümanlar oluşturmanızı sağlayan çok kapsamlı bir alternatif. ÜCRETSİZ
Notepad++ Notepad++
Notepad++ Birçok program ve web tasarım dili destekleyen Notepad++ ile istediğiniz çok özellikli metin düzenleme yazılımına kavuşmuş olacaksınız. ÜCRETSİZ
OpenOffice OpenOffice
OpenOffice OpenOffice açık kaynak kodlu, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir Office yazılımıdır ÜCRETSİZ
Paint.NET Paint.NET
Paint.NET Paint.NET bilgisayarınızda ücretsiz ve hızlı yoldan fotoğraf ve resim düzenleme işlemlerini yapabilmek için kullanabileceğiniz kaliteli bir araç. ÜCRETSİZ
Panda Free Antivirus Panda Free Antivirus
Panda Free Antivirus Panda Free Antivirus bilgisayarınızı tamamen güvenli bir hale getirebilen ücretsiz bir antivirüs programı olarak yayınlandı. ÜCRETSİZ
PDFsam Basic PDFsam Basic
PDFsam Basic PDFsam ile PDF dosyalarınızı bölmek veya birleştirmek artık çok kolay. ÜCRETSİZ
PhotoScape PhotoScape
PhotoScape PhotoScape resim editörü sayesinde ücretsiz olarak tüm fotoğraf düzenleme işlemlerini en gelişmiş şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Recuva Recuva
Recuva Recuva, bilgisayarınızdan bilerek ya da yanlışlıkla silmiş olduğunuz dosyaları geri getirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir silinen dosyaları geri getirme programıdır. ÜCRETSİZ
Smart Defrag Smart Defrag
Smart Defrag Smart Defrag ile disk performansınızı en yüksek seviyeye çekebilirsiniz ÜCRETSİZ
TeraCopy TeraCopy
TeraCopy TeraCopy dosyaları kopyalarken ve taşırken en yüksek hız ile bu işlemleri gerçekleştirmenize yardımcı olan ücretsiz bir program. ÜCRETSİZ
TreeSize Personal TreeSize Personal
TreeSize Personal Klasörlerin diskte kapladığı alanları öğrenin.. DENEME SÜRÜMÜ
Universal Extractor Universal Extractor
Universal Extractor Sıkıştırılmış tüm arşiv ve yükleyici paket dosyalarını klasör olarak açabilmenize olanak sağlayan ücretsiz bir araç. ÜCRETSİZ
Unlocker Unlocker
Unlocker Silmek isterken size zorluk çıkartan, hata mesajı veren dosyaları, kaldırdığınız halde silinmeyen dosya uzantıları ve kalıntıları bırakan programları Unlocker ile rahatlıkla silebilir, tertemiz bir sistem kullanmanın keyfini çıkartabil ÜCRETSİZ
uTorrent uTorrent
uTorrent uTorrent, .torrent uzantılı torrent dosyalarını bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz popüler bir torrent indirme programıdır. ÜCRETSİZ
WinRAR WinRAR
WinRAR WinRAR, sıkıştırılmış RAR, ZIP, 7-Zip, ISO uzantılarına sahip arşiv dosyaları açmak için kullanabileceğiniz popüler bir sıkıştırılmış dosya açma ve dosya sıkıştırma programıdır. DENEME SÜRÜMÜ
Wise Program Uninstaller Wise Program Uninstaller
Wise Program Uninstaller Wise Program Uninstaller ile bilgisayarınızdan kaldırmakta güçlük çektiğiniz yazılımları kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
YouTube Downloader HD YouTube Downloader HD
YouTube Downloader HD YouTube videolarını her kalitede bilgisayarınıza indirerek istediğiniz zaman izlemek istiyorsanız kullanılabilecek kaliteli uygulamalardan bir tanesi. ÜCRETSİZ
DiskDigger DiskDigger
DiskDigger DiskDigger ile yanlışlıkla sildiğiniz resim, video, müzik, doküman gibi dosyalarınızı geri getirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir yazılım. ÜCRETSİZ
jDownloader jDownloader
jDownloader jDownloader programı, Rapidshare, Megaupload vb. dosya barındırma sitelerinden sürekli olarak çok sayıda dosya indirmek durumunda olanlara mükemmel bir çözüm olarak geliştirilen ve tamamen Java ile yaratılmış ücretsiz bir dosya indirme yön ÜCRETSİZ

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