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Casio'dan Koleksiyonerlere 34 Bin TL Değerinde Eşsiz Bir Saat: G-Shock MR-G

Casio G-Shock MR-G

Casio’nun sadece 300 adet üretilen özel ürünü G-SHOCK MR-G, üçüncü nesil Tsuiki zanaatkarı olan Usta Bihou Asano’nun elinden çıkan benzersiz tasarımıyla, büyüleyici bir güzelliğe sahip. Türkiye’ye yalnızca üç adet getirilen ve koleksiyonerlerin, özellikle de çocukluğundan bu güne hayatından Casio geçmiş olan saat tutkunlarının ilgi odağı olacak bu özel ürün, ERSA SAAT’in mağazasında özel olarak sergileniyor.

Tasarımında geleneksel Japon sanat eserlerinde ve mimarisinde yaygın olarak kullanılan altın ve indigo öğeleri kullanılan MRG-G1000HG, görkemli ve asil bir izlenim bırakacak şekilde tasarlandı. Usta zanaatçı Bihou Asano’nun elinden çıkan ve yalnızca 300 adet üretilen bu özel ürün, ince işçiliği ve titanyumun sağladığı hafiflik ve üstün dayanıklılık özelliği ile G-SHOCK'un darbeye dayanıklı performansının sınırlarını çok daha yukarılara taşımayı hedefliyor.

Casio G-Shock MR-G Görsel

Japonya'nın benzersiz güzelliğini de tasarımına yansıtan bu özel ürün, eski çağlardan beri Japonlar tarafından kullanılan ve Japon sanat eserlerinde ve mimarisinde yoğun bir şekilde görülen altın ve indigo tasarım öğeleri barındırıyor. Saatin çerçevesi, kasası, kordonu ve arka kapağı üzerinde, altın iyon kaplama derinlemesine dövme işlemi uygulanırken, indigo vurgular ise mavi bir elmas benzeri karbon malzeme kullanılarak yapıldı.

Her saatin çerçevesi ve kordonun orta sırası, geleneksel bir Japon metal işleme tekniği olan Tsuki ile, üçüncü nesil Tsuiki zanaatkarı olan Usta Bihou Asano tarafından yapıldı. GPS uydu sinyalini ve radyo dalgalarından alınan zamanlama sinyalini aynı anda alma ve aynı zamanda iki şehrin saatini aynı anda gösteren ikili dünya saati özelliğine sahip olan MRG-G1000HG, 153 gr. ağırlığıyla oldukça hafif, full şarj edildikten sonra 18 aya kadar dayanıklı pil ömrü ve pil seviyesi göstergesi ile de daha bir çok önemli teknik özelliği barındırmakta.

Casio G-Shock MR-G Yandan Görünüş

Tsuki Nedir?

Tsuki, metal sacın, üç boyutlu ince bir şekle dövüldüğü, bir metal işleme tekniğidir. Tarihsel olarak, bakır eşyaların ve diğer metal kapların ve ayrıca hem ince, hem de güçlü olması gereken zırhların ve kaskların üretiminde kullanılmıştır. Bugünlerde bu teknik, vagonların, uçakların ve diğer ürünlerin parçalarının üretilmesinde kullanılmaktadır.

Casio G-Shock MR-G Ön Görünüş

Peki siz Casio G-Shock MR-G'yi nasıl buldunuz?

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Yazar: - 24.03.2017

Casio'dan Koleksiyonerlere 34 Bin TL Değerinde Eşsiz Bir Saat: G-Shock MR-G İçin Yorum Yaz

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