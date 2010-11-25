CDBurnerXP4.5.7.6499
CDBurnerXP kullanıcılara CD yazma, DVD yazma, Blu-Ray yazma, müzik CD'si oluşturma, iSO oluşturma ve iSO yazdırma konularında yardımcı olan ve tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir CD yazma programıdır.
CD, DVD veya Blu-Ray yazdırma işlemleri için kullanabileceğiniz en başarılı yazılımlar arasında olan CDBurnerXP ücretsiz olmasına rağmen oldukça zengin özelliklere sahip olan bir program. CDBurnerXP kullanarak standart veri diskleri yaratarak bilgisayarınızdaki dosyaları CD/DVD veya Blu-Ray disklerinize yedekleyebilirsiniz. Bunun yanında program ile önyüklenebilir (bootable) diskler de yazdırabniliyorsunuz. CDBurnerXP bilgisayarınızda depoladığınız MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, APE, MP3, WV ve ALAC formatındaki ses dosyalarınızı kullanarak müzik CD'leri oluşturmanızı da mümkün kılmakta.
CDBurnerXP ile iSO formatında kalıp dosyaları hazırlayabilmektesiniz. Kendiniz oluşturduğunuz bu iSO kalıp dosyalarını veya farklı iSO dosyalarını yine CDBurnerXP kullanarak CD/DVD veya Blu-Ray disklerinize yazdırabilirsiniz. CDBurnerXP ayrıca .bin ve .nrg formatındaki kalıp dosyalarını da destekliyor ve bu kalıpları iSO formatına dönüştürebiliyor.
CDBurnerXP Türkçe dil desteğine sahip olması ile artı puan kazanmakta. Program USB aygıtlarla uyumlu olarak çalışabilmekte.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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CDBurnerXP 4.5.6.5931 için ercans42 dedi ki;
teşekkürler işe yaıyor.yeni sistemlere göre her şey var.. :)Artı Yönleri: türkçe ve kolay menü Eksi Yönleri: henüz yok
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5- CDBurnerXP 4.5.6.5844 için Ali Can dedi ki;
gayet kullanışlı tavsiye ederim neroyla filan uğraşmayın...
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CDBurnerXP 4.5.4.5306 için cem erden dedi ki;
arkadaslar ben bu program uzerınden audio bıcımınde cdme yazdırdım arabadakı teyp cd mı kabul edermı ? yardımcı olurmusunuz
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5- CDBurnerXP 4.5.4.5306 için Emre Tokak dedi ki;
Vllaha NERO ile DVD diskime yazamadığım windows 8.1 işletim sistemi dosyalarımı şuanda bu program ile yazıyorum :) Maşşallah harbidende yazıyor diskime şuanda. güzel. ben bu programı sevdim :D hatasız belasız yazarsa pc den silmem bile :D bu programda emeği geçenlerden ALLAH Razı olsun... :) :) :)Artı Yönleri: Nero ile yazamadığım diske istediğimi yazıyorum şuanda. bol bol seçenekleri var karışık değil ve Türkçe :D Eksi Yönleri: Programı yeni indirdiğim için henüz göremedim :D
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4- CDBurnerXP 4.5.4.5306 için Ziyaretçi dedi ki;
bir uz emelli proqram tapa bilmedim dvd diske kino yazim
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 730 / 328,159
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Stefan Haglund
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