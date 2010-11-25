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CDBurnerXP
TamindirWindowsSes Ve VideoCD/DVD/Blu-ray AraçlarıCDBurnerXP - Ücretsiz CD/DVD/Blu-Ray Yazma Programı

CDBurnerXP

4.5.7.6499
CDBurnerXP İndir Hemen İndir

5.9 MB
Editör Puanı: 5/5
5

40 Kullanıcı: 4.7/5

4.7
CDBurnerXP
CDBurnerXP
CDBurnerXP
CDBurnerXP
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 38 dakika önce

CDBurnerXP kullanıcılara CD yazma, DVD yazma, Blu-Ray yazma, müzik CD'si oluşturma, iSO oluşturma ve iSO yazdırma konularında yardımcı olan ve tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir CD yazma programıdır.

CD, DVD veya Blu-Ray yazdırma işlemleri için kullanabileceğiniz en başarılı yazılımlar arasında olan CDBurnerXP ücretsiz olmasına rağmen oldukça zengin özelliklere sahip olan bir program. CDBurnerXP kullanarak standart veri diskleri yaratarak bilgisayarınızdaki dosyaları CD/DVD veya Blu-Ray disklerinize yedekleyebilirsiniz. Bunun yanında program ile önyüklenebilir (bootable) diskler de yazdırabniliyorsunuz. CDBurnerXP bilgisayarınızda depoladığınız MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, APE, MP3, WV ve ALAC formatındaki ses dosyalarınızı kullanarak müzik CD'leri oluşturmanızı da mümkün kılmakta.

CDBurnerXP ile iSO formatında kalıp dosyaları hazırlayabilmektesiniz. Kendiniz oluşturduğunuz bu iSO kalıp dosyalarını veya farklı iSO dosyalarını yine CDBurnerXP kullanarak CD/DVD veya Blu-Ray disklerinize yazdırabilirsiniz. CDBurnerXP ayrıca .bin ve .nrg formatındaki kalıp dosyalarını da destekliyor ve bu kalıpları iSO formatına dönüştürebiliyor.

CDBurnerXP Türkçe dil desteğine sahip olması ile artı puan kazanmakta. Program USB aygıtlarla uyumlu olarak çalışabilmekte.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
730 / 328,159
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Stefan Haglund

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