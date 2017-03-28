Chivalry: Medieval Warfare'e Ücretsiz Sahip Olun!

Eğer Orta Çağ döneminde geçen FPS türünde bir online savaş oyunu oynamak isterseniz size güzel bir haberimiz var. Torn Banner Studios tarafından geliştirilen Chivalry: Medieval Warfare çok kısa bir süreliğine Steam üzerinde ücretsiz dağıtılıyor. Oyunu Steam kütüphanelerine ekleyen oyuncular Chivalry: Medieval Warfare'e kalıcı olarak sahip oluyorlar. Normalde Steam üzerinde bazı oyunlarda ücretsiz hafta sonu kampanyaları yapıldığına tanık oluyoruz. Bu kampanyalarda oyunları hafta sonu başlangıcında ücretsiz olarak indirebiliyor ve oynayabiliyoruz, hafta sonu bittiğinde ise oynamaya devam etmek için oyunu satın almamız gerekiyor. Fakat Chivalry: Medieval Warfare'de yapılan kampanya bu ücretsiz hafta sonu kampanyalarından farklı türde. Chivalry: Medieval Warfare'i geçici bir süre ücretsiz oynamak yerine oyuna kalıcı olarak sahip oluyoruz.

Düzenlenen kampanyanın çok kısa bir süre devam edeceği bilgisi paylaşılmakta; bu nedenle acele ederek oyunu kütüphanenize eklemenizde fayda var. Haberi yazdığımız saatlerde ücretsiz indirilebilen oyun eğer haberimizi ilerleyen bir saatte okuduysanız ücretsiz olmayabilir.

Chivalry: Medieval Warfare oyunculara çok oyunculu savaşlarda kaleleri kuşatma veya savunma, köylere akınlar düzenleme imkanı veren bir oyun. Oyunda kanın gövdeyi götürdüğüne, kolların bacakların koptuğuna tanık olabiliyorsunuz, bu nedenle oyunu küçük yaştaki takipçilerimize tavsiye etmiyoruz. Chivalry: Medieval Warfare'i indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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