Comodo Internet Security 10 Yayınlandı, Hemen İndirin!

Popüler antivirüs yazılımı Comodo, internet güvenliğini üst düzeye çıkaran ve yeni araçlar sunmayı taahhüt ettiği en yeni sürümü Internet Security 10'u çıkardı. Bugün piyasaya sürülen bu yeni sürüm, internetteki tehlikelere karşı güvenlikten ödün vermememize yardımcı oluyor.

Öncelikle, Comodo Internet Security 10'un ücretsiz paketinde bulunan güvenli alışveriş modülünden sizlere bahsetmeliyim. Keylogger taraması, uzak bağlantılara, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma ve SSL sertifikalarını algılayarak MITM saldırılarını engelleme dahil ek korumalar sağlayan bu sürüm, internetten yapacağımız alışverişler sırasında bize çok yardımcı olacak gibi görünüyor.

Comodo konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Comodo Secure Shopping, çevirimiçi bankacılık ve alışveriş işlemlerinde rakipsiz ve önemli bir özelliktir. Secure Shopping'i kullanırken, web siteleri, bilgisayarınızın geri kalanından izole edilmiş ve güvenlikle güçlendirilmiş bir sanal ortamda alışveriş yapacaksınız. Bu alışveriş, siz ve hedef web sitesi arasında kalacak. Bilgisayarınızda çalışan başka bir unsur tarafından izlenmeyeceksiniz ve tehditlere dayanıklı bir tünelde alışverişinizi gerçekleştireceksiniz" diyor.

Yeni Kullanıcı Arayüzü ve Temalar

Comodo Internet Security 10 ile yazılıma iki yeni tema eklenmiş. Yalnız Internet Security için de değil, Comodo Antivirus ve Comodo Firewall'un bir parçası olan Security Essential paketi de geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü barındırıyor. Lafı geçmişken bu araçtan da bahsedelim, SSL sertifikalarını otomatik olarak gerçek zamanlı tarayarak, sahte web sitelerine karşı kullanıcıları koruyor.

Güvenlik duvarı için geliştirmelerin yanı sıra, yeni sürümde en son sürüme ulaşmanızı sağlayacak yepyeni bir web yükleyicisi de bulunuyor. Tüm gözle görülür gelişmelere ek olarak, dosya derecelendirme sisteminde de güncellemeler yapılmış. Her şey kağıt üzerinde güzel gözükse de, siber güvenlik konusunda tüm önlemler ve tercihler size kalmış.

Comodo Internet Security 10'u aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz indirebilirsiniz:

Comodo'nun Yeni, Güçlü ve Ücretsiz Antivirüs Çözümü Comodo Cloud Antivirus Yayınlandı!