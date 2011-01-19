Comodo Internet Security10.0.0.6086
Dünyanın en iyi güvenlik duvarı programlarından birisi olarak görülen Comodo Firewall'un ve yine Comodo tarafından geliştirilmiş olan Comodo Antivirus'un tek bir program içerisinde toplanması ile ortaya çıkan Comodo Internet Security ile artık internet güvenliğiniz için ücret ödemek zorunda kalmayacaksınız.
Sisteminizi hacker saldırılarından koruyan Comodo Firewall ile bilgisayarınız dış saldırılardan korunurken, Comodo Antivirus ile de virüs yazılımlarına karşı koruma sağlamış olursunuz. Bilgisayarınızı tamamen koruma özelliği sunan internet güvenliği programı ile virüslere, truva atlarına, casus yazılımlara, hackerlara karşı ücretsiz bir kalkan sahibi olacaksınız.
Comodo Internet Security içerisinde barındırdığı 3 temel savunma sistemi ile bilgisayarınızı tam anlamı ile koruyabilecek ücretsiz bir yazılımdır.
Programı içerisindeki 3 temel savunma sistemi:
- Ödüllü Comodo Firewall (Bilgisayarınıza girilmesini önlemek için kullanabileceğiniz güvenlik duvarı)
- Antivirüs yazılımı (Bilgisayarınıza bulaşabilecek virüslerden korunmak için kullanabileceğiniz gelişmiş bir antivirüs yazılımı)
- ProActive Defense (Trojan, keylogger, spyware, malware gibi zararlı yazılımların sisteminize girmesini engellemek için kullanabileceğiniz oldukça gelişmiş bir güvenlik aracı)
Son güncelleme ile programa eklenen yenilikler:
- Viruscope: Bilgisayarınızdaki işlemleri kontrol ederek riskli bir işlem yürütülmeye çalıştığında size yarı verir.
- Website filtreleme: İstediğiniz internet sitelerini kara listeye ekleyerek giriş yapılmasıı engelleyebilir yada sadece izin verdiğiniz sitelere giriş yapılabilmesini sağlayabiliyorsunuz.
- Arayüz güncellemesi: İlemleri daha hızlı gerçekleştirmenizi ve aynı zamanda daha fazla bilgi alabilmenizi sağlayan yeni arayüz tasarımı
- Veri koruma: Yeni veri koruma özelliği sayesinde çok önemli verileriniz sandboxta saklanarak, tamamen gizlenir.
- Ve bir çok geliştirme.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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5- Comodo Internet Security 8.2.0.4508 için Ziyaretçi dedi ki;
süper ötesi
bişey kullanın bence
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Comodo Internet Security 8.2.0.4508 için Ziyaretçi dedi ki;
arkadaşlar işinize çomak sokmak istemem ama comodonun teknik servisi sadece paralı sürümlere var diyim çok yıprandım
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5- Comodo Internet Security 8.2.0.4508 için u.karan dedi ki;
win 10 a kurdum premiumunuda aldım bu harika bişe dostum sessiz sedasız işlemi var süper koruması var hayatımda para verip aldıgım tek antivirüs bu total koruyor sistemi kasmıyor avast gibi kaspersk gibi yada avg gibi sistem kasma yok çok büyük mb si yok harika bişe indirin bakın kullanın farkı göreceksiniz ben çok memnunum bu virüs programından adamlar yapmış helal olsun malwarelerin trojenlerin kötü yazılımların spywarelerin hackerlerin kimlik hırsızlarının düşmanı bu programArtı Yönleri: total koruma harika performans ve pcyi kesinlikle kasmaması Eksi Yönleri: eksi yönleri yok süper
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5- Comodo Internet Security 8.2.0.4508 için Ad korkmazoglu dedi ki;
ben daha oncede kullanmismistim bence cok mükemmel simdide yeni bilgisayarima indiricem bize sunanlardan Allah razi olsun görüceksiniz mutlaka deneyenler cok memnun kalicaklar
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Comodo Internet Security 8.2.0.4508 için fatih özcan dedi ki;
indireceğim ama win 10 uyumluluğu var mı?
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Cevap yazan: Hasan Basrievet var bnen windows 10 a kurdum stabil çalışıyor4 Ağustos 2015 Salı - 01:13:56 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 65 / 89,084
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Comodo
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