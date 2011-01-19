Dünyanın en iyi güvenlik duvarı programlarından birisi olarak görülen Comodo Firewall'un ve yine Comodo tarafından geliştirilmiş olan Comodo Antivirus'un tek bir program içerisinde toplanması ile ortaya çıkan Comodo Internet Security ile artık internet güvenliğiniz için ücret ödemek zorunda kalmayacaksınız.

Sisteminizi hacker saldırılarından koruyan Comodo Firewall ile bilgisayarınız dış saldırılardan korunurken, Comodo Antivirus ile de virüs yazılımlarına karşı koruma sağlamış olursunuz. Bilgisayarınızı tamamen koruma özelliği sunan internet güvenliği programı ile virüslere, truva atlarına, casus yazılımlara, hackerlara karşı ücretsiz bir kalkan sahibi olacaksınız.

Comodo Internet Security içerisinde barındırdığı 3 temel savunma sistemi ile bilgisayarınızı tam anlamı ile koruyabilecek ücretsiz bir yazılımdır.

Programı içerisindeki 3 temel savunma sistemi:

Ödüllü Comodo Firewall (Bilgisayarınıza girilmesini önlemek için kullanabileceğiniz güvenlik duvarı)

(Bilgisayarınıza girilmesini önlemek için kullanabileceğiniz güvenlik duvarı) Antivirüs yazılımı (Bilgisayarınıza bulaşabilecek virüslerden korunmak için kullanabileceğiniz gelişmiş bir antivirüs yazılımı)

(Bilgisayarınıza bulaşabilecek virüslerden korunmak için kullanabileceğiniz gelişmiş bir antivirüs yazılımı) ProActive Defense (Trojan, keylogger, spyware, malware gibi zararlı yazılımların sisteminize girmesini engellemek için kullanabileceğiniz oldukça gelişmiş bir güvenlik aracı)

Son güncelleme ile programa eklenen yenilikler:

Viruscope: Bilgisayarınızdaki işlemleri kontrol ederek riskli bir işlem yürütülmeye çalıştığında size yarı verir.

Website filtreleme: İstediğiniz internet sitelerini kara listeye ekleyerek giriş yapılmasıı engelleyebilir yada sadece izin verdiğiniz sitelere giriş yapılabilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Arayüz güncellemesi: İlemleri daha hızlı gerçekleştirmenizi ve aynı zamanda daha fazla bilgi alabilmenizi sağlayan yeni arayüz tasarımı

Veri koruma: Yeni veri koruma özelliği sayesinde çok önemli verileriniz sandboxta saklanarak, tamamen gizlenir.

Ve bir çok geliştirme.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.