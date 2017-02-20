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Counter-Strike: Global Offensive Bot İstilası ile Karşı Karşıya!

Counter-Strike: Global Offensive Bot Tehlikesi

Oyun dünyasının en büyük tehlikelerinden biri olan hileler, Counter-Strike: Global Offensive oyununda da sıkça görülüyor. İnsanların oyundan aldığı keyfi mahveden ve markanın imajına zarar veren hileler, Valve'i yeniden harekete geçirdi. Bu sefer sohbet botlarıyla savaşa giren Valve'in oyunu temizlemesi biraz zaman alabilir.

Valve tarafından Mart 2010'da geliştirilmeye başlanıp kapalı betadan sonra Ağustos 2012'de bizlerle buluşan, birincil kişi bakış açısıyla dünyada belkide en çok oynanan çevirimiçi aksiyon oyunu olan Counter-Strike: Global Offensive, satış rekorları kırmasının yanında hergün yüzlerce oyuncuyu kendine bağımlı hale getiriyor. Şimdilerde ise artan bot ve hile sayısı oyuncuları Valve'in başını ağrıtıyor.

Counter-Strike topluluğu, hile yapmadan botla oynamaya kadar yıllarca sayısız zorlukla karşı karşıya kaldı. Bu sefer ki davetsiz misafir ise flood lobisi olarak tanımlanan sohbet botları. Oyuncuları çileden çıkaran bu botlar, Counter-Strike: Global Offensive açıklarından faydalanıyor. İşin zor kısmı, bunları temizlemek Valve için kolay olmayacak. Şirket, geçici çözüm için çalışmalara başladığını ve önümüzdeki haftaya kadar bir güncelleme üzerinde durduğunu söyledi. 

Bu durum ne kadar ileri gidebilir, tahmin etmek gerçekten zor. Valve elini çabuk tutmazsa, ilerleyen dönemlerde daha da sıkıntı yaratacaktır.

İndir1.8 GB
Counter Strike Global Offensive
Counter Strike Global Offensive Yeni Counter-Strike Oyunu

İndir1.8 GB
Counter Strike Global Offensive
Counter Strike Global Offensive Yeni Counter-Strike Oyunu

Rakiplerinizden Daha İyi Bir Counter-Strike: GO Oyuncusu Olmanın Püf Noktaları

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Yazar: - 20.02.2017

Counter-Strike: Global Offensive Bot İstilası ile Karşı Karşıya! İçin Yorum Yaz

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