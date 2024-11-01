Oyun Haberleri

Bu Oyun Karakterlerini Silüetinden Tanıyabilecek misin?
Oyun oynamak kimileri için stres atmak için başvurulan bir aktiviteyken kimilerinin de hayatında önemli bir yer kaplıyor.
GTA 6 Nintendo Switch 2'ye Gelecek mi? Şaşkına Çeviren İddia
Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken adeta şaşkına çevirebilecek bir iddia ortaya atıldı. Şüphesiz yılın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın Nintendo Switch 2'ye geleceği iddia edildi.
528 TL'lik Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin
Rol yapma oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun ücretsiz hâle geldi. IronOak Games tarafından geliştirilen bu oyun için başlayan kampanya sayesinde büyük bir macera sunan dünyayı doğrudan deneyimlemeye başlayabilirsiniz ancak acele etmenizde fayda var, oyun yakında tekrar ücretli olacak.
Valve Mühendisi Steam Machine Hakkında Epey İddialı Konuştu
Yıllardan sonra Valve, tekrardan bir donanım ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa karşımızda Steam Deck 2 değil, Steam Machine var.
GTA 6’nın İlk Fragmanı Tarihe Geçti!
Rockstar Games, yıllardır merakla beklenen GTA 6 için iki yıl önce yayımladığı ilk fragmanla oyun dünyasında adeta dengeleri değiştirdi.
The Game Awards 2025 Adayları Belli Oldu! İşte Yılın Oyunu Ödülü İçin Yarışacak Yapımlar
Oyun dünyasının Oscar'ı olarak bilinen The Game Awards 2025 için adaylar belli oldu. Beklenildiği üzere ödüllere damga vuran oyun ise şimdiden
Bu Oyun Duke Nukem Forever'ı Tahtından Edebilir: Halen Alfa Sürümden Çıkamadı
Duke Nukem Forever, en uzun geliştirilme sürecine sahip oyun olma unvanını elinde tutuyor. 1997 yılının Nisan ayında duyurulmuş olup, 2011 yılının Haziran ayında satışa sunulmuştu.
4 Bin TL'lik 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi
Oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine imkân tanıyan Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor.
Battlefield 6 Oyuncusu, Zoru Başardı: REDSEC'i Kazanma Şekli Dillere Destan
Battlefield 6 için yayınlanan ücretsiz Battle Royale modu Battlefield REDSEC, yakın bir zaman önce enteresan bir galibiyete sahne oldu.
Resident Evil Requiem Çok Oyunculu Olmanın Ucundan Döndü! Peki Neden?
Press Start Australia tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Resident Evil Requiem yapımcısı Masato Kumazawa, oyunun neden çok oyunculu olmanın ucundan döndüğü konusunda ilginç açıklamalarda bulundu.
İptal Edilen Souls-like Warhammer Oyununun Detayları Ortaya Çıktı
FromSoftware tarafından geliştirilen Souls oyunları, büyük bir hayran kitlesine sahip. Yeni oyuncuların da bu türe olan ilgisi karşısında daha çok para kırmayı isteyen geliştiriciler ve yayıncıların Souls serisine benzer oyunlar geliştirmesiyle, Souls-like türü de doğmuş oldu.
Herkesin Gözü Bu Türkçe Oyunda! Yeni Bir Rekora İmza Attı
Embark Studios tarafından geliştirilen ARC Raiders, satışa sunulduğu günden beri önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan TPS oyunu, eş zamanlı oyuncu sayısı ile yeni bir rekorun altına imza attı.
Oyun Dünyası Karıştı: Yeni Call of Duty Oyununu Kimse Beğenmedi!
Call of Duty, uzun yıllar boyunca oyun dünyasının en popüler ve en çok satan serilerinden biri olmayı başardı. Aksiyon dolu oynanışı ve bağımlılık yaratan temposu sayesinde geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.
Steam Machine'de Yükseltilebilecek Ama Sınırlamalar Var
Valve, geçtiğimiz yıllarda Steam Machine ile oyuncuların karşısına çıkmayı denemişti. SteamOS ile çalışan bu sistem ile ev konsolu benzeri bir deneyim yaşamayı hedeflemişti.
PlayStation PC Pazarından Çekiliyor Mu? AAA Oyunlar Artık Gelmeyebilir!
Valve'ın yeni oyun konsolu Steam Machine'in duyurulmasıyla birlikte, sektörde uzun süredir tartışılan 'platforma özel oyun' kavramı da yeniden alevlendi.