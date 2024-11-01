Oyun Haberleri

OYUN

İptal Edilen Souls-like Warhammer Oyununun Detayları Ortaya Çıktı

FromSoftware tarafından geliştirilen Souls oyunları, büyük bir hayran kitlesine sahip. Yeni oyuncuların da bu türe olan ilgisi karşısında daha çok para kırmayı isteyen geliştiriciler ve yayıncıların Souls serisine benzer oyunlar geliştirmesiyle, Souls-like türü de doğmuş oldu.