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Darüşşafakalı Gençler ABD'deki Robot Yarışmasından Birincilikle Döndü!

Darüşşafakalı Gençler ABD'deki Robot Yarışmasından Birincilikle Döndü!

Geçtiğimiz günlerde Amerika'da düzenlenen FIRST Robot Yarışması'nda Darüşşafakalı 19 gençten oluşan Sultans of Türkiye ekibi gurur verici bir başarı elde etti ve turnuvanın birincilik ödülü olan Chairman's Award'ı alarak ülkemize döndü. Sultans of Türkiye ekibi bu sayede uluslararası bir robot yarışması olan FRC Dünya Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.

Sultans of Türkiye ekibi FIRST Robot Yarışması'nda 40 takımla eşleşmişti. Bu yarışmalarda genel olarak bir tema belirleniyor ve takımlardan bu temayla ilişkili bir robot tasarlamaları isteniyor. Bu seneki tema ise "Steamwork" temasıydı. Tema belirlendikten ve duyurulduktan sonra takımlara robotlarını hazırlamaları için 6 haftalık bir süre verildi. Bu süre sonunda ise robotlar yarışmaya hazır olarak yetkililere teslim edildi. Sultans of Türkiye, The King adını verdikleri robotlarını geliştirmiş ve yarıştırmıştı. The King'in yarışma esnasında yakalanmış görüntüleri ise burada:

Yapılan yarışmadaki karşılaşmalar sonucu Sultans of Türkiye takımımız bütün rakiplerini geride bırakmayı başardı ve ödül alarak ülkemize döndü. Bizi gururlandıran başarılarından ötürü Sultans of Türkiye ekibini tebrik ediyor ve başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz.

Darüşşafaka eğitim kurumları ülkemizde uzun bir süredir annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza iyi bir eğitim imkanı sunuyor. Darüşşafaka'nın düzenlediği sınavlara katılım gerçekleştirilerek Darüşşafaka okullarında eğitim kazanma hakkı elde edilebiliyor. Bu seneki Darüşşafaka sınavı ile ilgili açıklamalara ve katılım şartlarına bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz:

http://www.darussafaka.k12.tr/darussafaka-sinavi/

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Yazar: - 30.03.2017

Darüşşafakalı Gençler ABD'deki Robot Yarışmasından Birincilikle Döndü! İçin Yorum Yaz

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