Dersine Sosyal Medyada Çalıştı TEOG Sınavından Full Çekti

Sosyal medyada yer alan ders çalışma hesaplarını kullanarak başarısını arttıran Rümeysa Bilik, TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Eskişehir'de bulunan Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Rümeysa Bilik, sosyal medyanın doğru kullanıldığı takdirde oldukça işe yarayabileceğinin canlı ispatı gibi. Sosyal medyada bulunan ders çalışma hesapları sayesinde derslerine daha çok yönelen Bilik, TEOG sınavında soruların tamamını doğru yapan öğrencilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Sosyal Medyayı doğru kullanmak ve programlı olmak

Sosyal medyayı doğru kullanarak, ders çalışma disiplinini de dikkatli kurguladığını anlatan Bilik, "Öncelikle günlük tekrarlar çok önemli. Kendi yapamadığım konulardan özetler çıkardım ve bu özetlerle ilgili sorular çözdüm. En fazla da soru çözmeye yöneldim. Şu şekilde öncelikle yapamayacağım edemeyeceğim derseniz kesinlikle yapamazsınız. Motivasyonunuzun ve öz güveninizin çok yüksek olması gerekiyor. Bana bir arkadaşım çalışma hesapları göstermişti sosyal medyadan. Kendi günlük çalışmalarını, nasıl çalıştığını TEOG sınavının nasıl geçtiğini anlatıyordu ben de biraz heveslendim bu konuda ve ben de bir hesap açtım. Bu hesaptan çalıştığım şeylerin fotoğraflarını paylaştım. Bu konu hakkındaki tavsiyelerimi paylaştım. Bu bana gerçekten daha fazla bir çalışma şevki verdi" dedi.

Kaynak:IHA

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