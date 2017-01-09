?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberSosyal MedyaDersine Sosyal Medyada Çalıştı TEOG Sınavından Full Çekti

Dersine Sosyal Medyada Çalıştı TEOG Sınavından Full Çekti

Sosyal Medyada Çalıştı TEOG Sınavından Full Çekti

Sosyal medyada yer alan ders çalışma hesaplarını kullanarak başarısını arttıran Rümeysa Bilik, TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Eskişehir'de bulunan Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Rümeysa Bilik, sosyal medyanın doğru kullanıldığı takdirde oldukça işe yarayabileceğinin canlı ispatı gibi. Sosyal medyada bulunan ders çalışma hesapları sayesinde derslerine daha çok yönelen Bilik, TEOG sınavında soruların tamamını doğru yapan öğrencilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Sosyal Medyayı doğru kullanmak ve programlı olmak

Sosyal medyayı doğru kullanarak, ders çalışma disiplinini de dikkatli kurguladığını anlatan Bilik, "Öncelikle günlük tekrarlar çok önemli. Kendi yapamadığım konulardan özetler çıkardım ve bu özetlerle ilgili sorular çözdüm. En fazla da soru çözmeye yöneldim. Şu şekilde öncelikle yapamayacağım edemeyeceğim derseniz kesinlikle yapamazsınız. Motivasyonunuzun ve öz güveninizin çok yüksek olması gerekiyor. Bana bir arkadaşım çalışma hesapları göstermişti sosyal medyadan. Kendi günlük çalışmalarını, nasıl çalıştığını TEOG sınavının nasıl geçtiğini anlatıyordu ben de biraz heveslendim bu konuda ve ben de bir hesap açtım. Bu hesaptan çalıştığım şeylerin fotoğraflarını paylaştım. Bu konu hakkındaki tavsiyelerimi paylaştım. Bu bana gerçekten daha fazla bir çalışma şevki verdi" dedi.

Kaynak:IHA

İndir2.5 MB
TEOG 2016 Cebinizde Android
TEOG 2016 Cebinizde Android Android için Eğitim Uygulaması

İndir9.7 MB
TEOG: Çıkmış Sorular Android
TEOG: Çıkmış Sorular Android Android için TEOG Çıkmış Sorular Uygulaması

TEOG Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Editöre Yaz:
Yazar: - 09.01.2017

Dersine Sosyal Medyada Çalıştı TEOG Sınavından Full Çekti İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

İngiliz Fizikçi, Evrenbilimci ve Teorisyen Stephen Hawking 75 Yaşına Bastı İngiliz Fizikçi, Evrenbilimci ve Teorisyen Stephen Hawking 75 Yaşına Bastı 8 Ocak 1942 yılında doğan ünlü teorisyen ve evrenbilimci Stephen Hawking, Amyotrofik lateral skleroz (ALS) ile 21 yaşından beri pençeleşiyor.…
Facebook'taki 'Yarın Teslim Tarihi' Saçmalığına Dikkat! Facebook'taki 'Yarın Teslim Tarihi' Saçmalığına Dikkat!Facebook'taki troller bir türlü bitmek bilmiyor. Son zamanlarda hatırladığımız ve bir efsaneye dönüşmüş 'Resmileşti Dikkat' saçmalığından… Türkiye’de Sanayi Sektörlerinin Teknolojik Olgunluk Karnesi Açıklandı Türkiye’de Sanayi Sektörlerinin Teknolojik Olgunluk Karnesi AçıklandıÜretimde dijital dönüşüme yönelik adımların atıldığı yeni dönemde Türkiye'de sanayinin teknoloji karnesi çıkarıldı. TÜBİTAK, akıllı…
Sosyal Medyada Nusr-et Rüzgarı Esiyor! Nokia 6 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten