Sosyal Medya Haberleri

SOSYAL MEDYA

YouTube'un Sevilen Özelliği Instagram'a Geliyor!

Daha önce hiç Instagram'da geçirdiğiniz ortalama süreye baktınız mı? Uygulamada geçirdiğiniz süre gerçekten ekran süresini azaltmanız gerektiğini hissettiriyorsa bir an önce harekete geçmenizde fayda var çünkü sosyal medya platformuna yakında gelecek olan yeni Reels özelliği, bu sürenin daha da artmasına yol açabilir.