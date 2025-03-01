Sosyal Medya Haberleri

Facebook Yine Snapchat'ten Kopya Çekti: Bu Özellik Çok Konuşulacak!
Facebook, sosyal medya kullanıcılarının bir zamanlar çok sık kullandığı özelliklerden birinin kullanımını yeniden arttırmak için harekete geçti.
Microsoft'u Kızdıracak Hamle: OpenAI'dan LinkedIn'e Rakip Geliyor!
OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT ile büyük bir çıkış yaptı ancak faaliyetlerini yürütmesi için yatırıma ihtiyacı vardı.
Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'e Dava Açtı
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in ismi oldukça eşsiz. Öyle ki sahte hesapları bir kenara koyarsanız muhtemelen bu isme sahip başka kimseyi duymamışsınızdır.
Threads, X'in Ücretli Özelliğini Bedavaya Kullanıma Sundu
Meta'nın X platformuna rakip olarak geliştirdiği Threads, bugünlerde ilk kez kullanıma sunulduğu dönemdeki kadar popüler olmasa da hala kullanışlı özelliklere ev sahipliği yapıyor.
YouTube'un 80 TL'lik İki Özelliği, Microsoft Sayesinde Ücretsiz Oluyor
Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için YouTube Premium'u satın alınabilir kılan iki önemli özellik yakında Microsoft sayesinde ücretsiz hâle geliyor.
YouTube'un Sevilen Özelliği Instagram'a Geliyor!
Daha önce hiç Instagram'da geçirdiğiniz ortalama süreye baktınız mı? Uygulamada geçirdiğiniz süre gerçekten ekran süresini azaltmanız gerektiğini hissettiriyorsa bir an önce harekete geçmenizde fayda var çünkü sosyal medya platformuna yakında gelecek olan yeni Reels özelliği, bu sürenin daha da artmasına yol açabilir.
WhatsApp'ı Instagram Yerine Kullanabileceksiniz: Bir Özellik Daha Yolda!
Son dönemde WhatsApp'ın, Instagram ve Facebook'tan tanıdığımız birçok özelliği bünyesine kattığına şahit olduk.
15 Yıllık Hasret Son Buldu: Instagram'ın iPad Uygulaması Resmen Yayınlandı
Apple’ın ilk iPad’i piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse 15 yıl geçti. Ancak bu süre boyunca Instagram, uygulamasını iPad’in büyük ekranına uyarlamamıştı.
TikTok Bu Özelliğiyle WhatsApp'tan Farksız Olacak!
Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından TikTok kısa bir süre platformundaki DM bölümünü yenilemek için çalışmalara başladı.
WhatsApp'ta Kullanıcı Adı Dönemi: Numaraya Gerek Kalmadı
Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizliliğine önem veren kullanıcıları sevindirecek bir haberle gündemde. Bildiğiniz üzere WhatsApp'a telefon numarası olmadan kayıt olmak mümkün değildi.
YouTube Kanalları Paraya Para Demeyecek: Yeni Özellik Yolda!
YouTube, içerik üreticilerine yönelik gelir kapılarının sayısını artırmaya devam ediyor. Giderek çoğalan reklamlar, ücretli üyelikler ve Super Chat gibi yeniliklerle milyonlarca kanalın sadece YouTube'dan yeteri kadar gelir etmesini sağlayan platform, şimdi de "Gift Goals" isimli yeni bir para kazanma özelliğini test etmeye başladı.
WhatsApp Beklenen Özelliğine Kavuştu: Öncelik iOS Kullanıcılarının
Discord ve eski MSN kullanıcılarının iyi bileceği bir özellik, Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması
Twitch'e Rekor Para Cezası Kesildi! Sebebi Şaşırtmıyor
Popüler yayın platformu Twitch yine Rusya'nın gündemine oturdu. Moskova'da görülen dava sonucunda platforma bir kez daha para cezası kesilmesine hükmedildi.
YouTube, Yeni Özelliğiyle Küçük Kanalların Hızlıca Büyümesini Sağlayacak
Hepimiz YouTube'da gezinirken henüz hak ettiği değeri görmemiş ancak kalitesine hayran kaldığımız kanallara denk gelmişizdir. Bugüne kadar bu sınıfa dahil edebileceğimiz pek çok içerik üreticisi, sıkı çalışmalarına rağmen algoritmaların çetin duvarını aşmakta zorlanıyor ve maalesef geniş kitlelere ulaşamıyordu.