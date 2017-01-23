Dikkat! iPhone'larda Emoji Tehdidi

Soğuk cümleleri ısıtan, yanlış tercih durumunda karizmanızı yerle bir eden, nice dostlukların temelini atan canımız kadar sevdiğimiz emojilerimiz bazen sıkıntılar da yaratabiliyor. Kimi zaman kurtarıcımız, kimi zamansa en büyük düşmanımız olan bu küçük kafalar, şimdi de iPhone’lar için yeni bir tehdit oluşturmalarıyla gündeme geldiler.

Bir iPhone kullanıcısı iseniz, bu dönem gelen mesajlarınıza dikkat etmenizde yarar var. Bir adet beyaz bayrak, bir sıfır ve bir gökkuşağı, emojileri birleştirmek de kullanılan VS16 kodunu telefonunuzda görürseniz, sakin olun. Telefonunuz kilitlenecektir.

Dizideki gizli karakter VS16’nın, sisteme beyaz bayrak ve gökkuşağı emojisini birleştirmesi komutu vermekte, fakat Emoji dizinindeki sıfırın bu komutun gerçekleşmesine engel olması kilitlenmeye sebep oluyor. Sonuç olarak, eğer telefonunuz iOS 10.1 ve öncesi güncellemeye sahipse, bu karakter dizisini içeren standart bir mesaj telefonunuzu kilitlemek için yeterli oluyor. iOS 10.2 ve üzeri cihazların etkilenmesi için emojilerin bulunduğu kişi kartı gerekli. Bu emoji diziniyle kayıt edilmiş bir numaranın telefona düşmesi cihazı donduruyor.

iPhone Donma Sorunu Ne Zaman Çözülecek?

Her kilidin bir anahtarı olduğu gibi, bu durumun da bir çözümü var. Cihazınızı yeniden başlatmanız yeterli. Yine de bazı kullanıcıların iMessage uygulamasından mesajı silme denemelerinde de telefonun tekrar kilitlendiği söyleniyor. Sonuç olarak böyle bir durumu yaşadığınızda, gönderen kişiyi sonsuza kadar engellemek de bir başka çözüm yolu olabilir.

Tahmin ediyorum ki, Apple’ın bu sorun ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi sunacağını bir sonraki güncellemede hep birlikte göreceğiz.

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