Dirt Showdown Ücretsiz Oldu

Oynayacak yeni bir oyun arıyorsanız, Humble Bundle iki günlüğüne DiRT Showdown oyununu ücretsiz yaptı. İnternet sitesine üye olmak suretiyle oyunun ücretsiz Steam sürümünü edinebilirsiniz.

Codemasters tarafından 2012 yılında geliştirilen Dirt Showdown PC, Playstation 3 ve Xbox 360 için çıkış yapmıştı. Colin McRae Rally serisinin bir parçası olarak geliştirilen oyunda oyuncular dünya çapında çeşitli turlara katılıyor ve en iyisi olmak için çaba gösteriyorlardı. Dört farklı oyun modunda yarışılabilen oyun, çıktığı yıl çok beğenilmiş ve 100 üzerinden ortalama 84 inceleme puanı ile yarış oyunları arasında kendine yer bulabilmişti. Humble Bundle tarafından başlatılan yeni kampanya ile çok beğenilen o oyunu da bedava alabilmek mümkün oldu.

Bunun için sitede Dirt Showdown adresine gitmeniz ve burada hemen sağ üstte yer alan "Get Free" tuşuna basmanız isteniyor. Ardından çıkan mavi "Check Out" tuşuna basmanız ile karşınıza çıkan ekranda giriş yaptığınız mail adresine Steam kodunun gönderilmesini isteyebiliyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra Humble Bundle'ın size gönderdiği e-posta içerisinde yer alan bağlantı adresine tıkladıktan sonra Steam anahtarınızı alabilir ve hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu etkinliğin 14 Ocak itibarıyla son bulacağının da altını çizelim.

Dirt Showdown'ın Steam sayfasına bu bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz:

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