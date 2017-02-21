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Disable HTML5 Autoplay
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Disable HTML5 Autoplay

0.6.2
Disable HTML5 Autoplay İndir Hemen İndir

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Editör Puanı: 4/5
4
Disable HTML5 Autoplay

Disable HTML5 Autoplay ile tarayıcınızda otomatik oynatılan videoları engelleyebilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Disable HTML5 Autoplay kullanıcılara Facebook otomatik video oynatma kapatma gibi konularda yardımcı olan bir otomatik video oynatma engelleme aracı.

Google Chrome ve Opera internet tarayıcıları için geliştirilmiş bir tarayıcı eklentisi olan Disable HTML5 Autoplay temel olarak bir sayfayı açtığınızda kendiliğinden oynamaya başlayan ve rahatsız edici durumlar yaratan HTML5 tabanlı video ve ses medyalarını engellemenize imkan tanıyor. Bu sayede tarayıcınızın ağırlaşmasını, internet kotanızın gereksiz yere harcanmasını ve bilgisayarınızdan sinirlerinizi bozacak ani sesler ve görüntüler çıkmasını önleyebiliyorsunuz.

Disable HTML5 Autoplay tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta. Disable HTML5 Autoplay, HTML5 otomatik oynatmayı kapamanın yanısra medyaların JavaScript temelli altyapılarına da müdahale ediyor ve medya kontrolünün izinsiz kullanılmasını engelliyor, internet sayfalarının kararlı açılmalarını sağlıyor.

Ana indirme bağlantımızdan Disable HTML5 Autoplay'in Google Chrome versiyonunu, alternatif indirme bağlantımızdan Opera versiyonunu indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Eloston

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