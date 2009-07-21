DiskDigger1.12.5.2081 (Windows)
DiskDigger, bilgisayarınızda daha önce sildiğiniz dosyaları geri getirmeniz için kullanabileceğiniz ücretsiz bir veri kurtarma yazılımıdır. İstediğiniz medya dosyası formatındaki dosyalarınızı geri getirebilmenize olanak tanıyan DiskDigger ile yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları, müzikleri, videoları geri getirme olanağına sahip olabilirsiniz.
Sadece bilgisayarınızdaki sabit diskten değil USB belleklerden, SD kartlardan, CompactFlash ve Memory Stick cihazlarından da veri kurtarmanıza olanak tanıyan DiskDigger ile resimlerinizi, videolarınızı, müziklerinizi, dokümanlarınızı veya diğer formatlardaki dosyalarınızı geri getirebilirsiniz.
DiskDigger tekrar tekrar formatlanmış diskleri veya kötü bir şekilde formatlanmış diskleri de tarayarak silinen dosyalarınızı bulmanıza olanak tanır. Windows dosya sistem sürücülerini es geçerek direkt olarak diskinizi tarar. FAT12(disker sürücüleri), FAT16 (eski tip bellek kartlarını), FAT32 (yeni bellek kartlarını ve sabit diskleri), NTFS (yeni tip sabit diskleri) ve exFAT (yeni Microsoft FAT32 sağlayıcısını) dosya tiplerini tarama özelliğine sahip DiskDigger ile dosyalarınızı bulabilir ve geri getirebilirsiniz.
DiskDigger ayrıca taşınabilir olarak çalışabilen bir yazılımdır. Tek bir exe dosyası ile kurulum gerektirmeden de çalışabilen DiskDigger ile sisteminize bir yazılım kurmadan dosyalarınızı kurtarabilir ve sisteminizde herhangi bir işlem kaydı kalmasına da engel olabilirsiniz.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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DiskDigger 1.8.0.1701 için Mahmut dedi ki;
arkadaşlar ben yapmadım ya yarımcı olurmusunuz bana ???????????????????????
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DiskDigger 1.8.0.1701 için Ziyaretçi dedi ki;
merhabalar. compact flash'imdeki raw formatlı fotoğraflar silinmiş, yanlışlıkla format edilmiş, şimdi disk recovery ile geri dönüştürmeğe çalıştım ama diğer gün çektiğim fotoğraflar geri döndü, yalnız, bir sonraki gün çekdiklerim asıl istediklerim dönmedi. bir tane bile gelmedi. Acaba disk digger bu konuda yardımcı olabilir mi? raw dosyalarını da geri dönüştürüyor mu?
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DiskDigger için Gaye erhan dedi ki;
Arkadaslar yanlışlıkla fıtolarım silindi telefonumun markası samsung j2 disk diggeri yükledim fotoları buldu fakat fotoların görüntü kalitesi düşük ne yapmam gerekiyor acill yardım lütfen
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DiskDigger 1.8.0.1701 için Elif Sağ dedi ki;
fotoğraflarım yaklaşık 1 2 sene önce sd karttan silindi kartımda okunmuyor bu kurtarma programlarıyla geri getirebilir miyim ? Baya zaman geçti çünkü yardım edebilir misiniz ?
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DiskDigger için Kotcu ümit dedi ki;
Telefondan yapabilirmiyiz bu işlemleri
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 377 / 358,593
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Dmitry Brant
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