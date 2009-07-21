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DiskDigger
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DiskDigger

1.12.5.2081 (Windows)
DiskDigger İndir Hemen İndir

603.04 KB
Editör Puanı: 5/5
5

41 Kullanıcı: 4.4/5

4.4
Deniz Gür Son güncelleme 1 saat önce

DiskDigger, bilgisayarınızda daha önce sildiğiniz dosyaları geri getirmeniz için kullanabileceğiniz ücretsiz bir veri kurtarma yazılımıdır. İstediğiniz medya dosyası formatındaki dosyalarınızı geri getirebilmenize olanak tanıyan DiskDigger ile yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları, müzikleri, videoları geri getirme olanağına sahip olabilirsiniz.

Sadece bilgisayarınızdaki sabit diskten değil USB belleklerden, SD kartlardan, CompactFlash ve Memory Stick cihazlarından da veri kurtarmanıza olanak tanıyan DiskDigger ile resimlerinizi, videolarınızı, müziklerinizi, dokümanlarınızı veya diğer formatlardaki dosyalarınızı geri getirebilirsiniz.

DiskDigger tekrar tekrar formatlanmış diskleri veya kötü bir şekilde formatlanmış diskleri de tarayarak silinen dosyalarınızı bulmanıza olanak tanır. Windows dosya sistem sürücülerini es geçerek direkt olarak diskinizi tarar. FAT12(disker sürücüleri), FAT16 (eski tip bellek kartlarını), FAT32 (yeni bellek kartlarını ve sabit diskleri), NTFS (yeni tip sabit diskleri) ve exFAT (yeni Microsoft FAT32 sağlayıcısını) dosya tiplerini tarama özelliğine sahip DiskDigger ile dosyalarınızı bulabilir ve geri getirebilirsiniz.

DiskDigger ayrıca taşınabilir olarak çalışabilen bir yazılımdır. Tek bir exe dosyası ile kurulum gerektirmeden de çalışabilen DiskDigger ile sisteminize bir yazılım kurmadan dosyalarınızı kurtarabilir ve sisteminizde herhangi bir işlem kaydı kalmasına da engel olabilirsiniz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

  • Mahmut
    DiskDigger 1.8.0.1701 için Mahmut dedi ki;

    arkadaşlar ben yapmadım ya yarımcı olurmusunuz bana ???????????????????????

    17 Aralık 2016 Cumartesi - 00:50:45 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • Ziyaretçi
    DiskDigger 1.8.0.1701 için Ziyaretçi dedi ki;

    merhabalar. compact flash'imdeki raw formatlı fotoğraflar silinmiş, yanlışlıkla format edilmiş, şimdi disk recovery ile geri dönüştürmeğe çalıştım ama diğer gün çektiğim fotoğraflar geri döndü, yalnız, bir sonraki gün çekdiklerim asıl istediklerim dönmedi. bir tane bile gelmedi. Acaba disk digger bu konuda yardımcı olabilir mi? raw dosyalarını da geri dönüştürüyor mu?

    5 Haziran 2016 Pazar - 09:28:17 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • Gaye erhan
    DiskDigger için Gaye erhan dedi ki;

    Arkadaslar yanlışlıkla fıtolarım silindi telefonumun markası samsung j2 disk diggeri yükledim fotoları buldu fakat fotoların görüntü kalitesi düşük ne yapmam gerekiyor acill yardım lütfen

    28 Mayıs 2016 Cumartesi - 02:15:12 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • Elif Sağ
    DiskDigger 1.8.0.1701 için Elif Sağ dedi ki;

    fotoğraflarım yaklaşık 1 2 sene önce sd karttan silindi kartımda okunmuyor bu kurtarma programlarıyla geri getirebilir miyim ? Baya zaman geçti çünkü yardım edebilir misiniz ?

    22 Mayıs 2016 Pazar - 16:13:18 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • Kotcu ümit
    DiskDigger için Kotcu ümit dedi ki;

    Telefondan yapabilirmiyiz bu işlemleri

    12 Şubat 2016 Cuma - 10:07:33 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
377 / 358,593
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Dmitry Brant

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