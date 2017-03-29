Donald Trump Sonunda Kendine Bir iPhone Aldı

Trump bir süre önce Apple'ın boykot edilmesi için halka telkin verirken, salkımı kendi yutmuş gibi görünüyor. Yeni aldığı Apple iPhone ile beraber, bu fikrini biraz askıya almış da olabilir tabii.

Beyaz Saray sözcüsü, Donald Trump'ın artık bir Apple iPhone sahibi olduğunu açıkladı. Görünen o ki, sonunda Trump manşetlere düşen o eski Android telefonundan kurtulmuş. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasından sonra Android telefonunu teslim ettiğini öğrenmiştik; ancak Başkanın tüm uyarılara rağmen hala Android tabanlı bir başka telefon daha kullanmaya devam ettiği konuşuluyordu. Yine aynı iddialara göre bir "tweet makinası" olarak kullanılan bu telefon modeli, 2012 yılında çıkan Galaxy S3'tü. Yani bu telefon, artık herhangi bir güncelleme almadığı gibi birçok güvenlik açığı da barındırıyordu.

Neyse ki o günler artık geride kaldı ve sonunda tüm anti-Apple fikirlerine karşı Trump, bir Kırmızı iPhone 7s aldı. Başkan artık twitlerini bu cihazı kullanarak atmaya devam edecekmiş.

Tesla CEO'su Elon Musk, Donald Trump'ın Danışmanı Oldu

Donald Trump; Facebook, Google ve Twitter’a Ateş Püskürdü