EASEUS Partition Master Free11.10
EASEUS Partition Master Free bilgisayarınızın yerel sürücüleri ile istediğiniz bölme, formatlama, silme ve yeniden boyutlandırma işlemlerini Windows açık durumda iken yeniden başlatmaya ihtiyaç duymadan kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. EASEUS Partition Master ücretsiz olmasının yanı sıra, kullanımı oldukça basit olan program sayesinde bilgisayarınıza format (silmek ve biçimlendirmek) atmak çok basit.
Program benzerleri içerisinde pahalı ve profesyonel programlar kadar donanımlı ve kullanışlı yazılımdır. EASEUS Partition Master çalıştırmadan önce bilgisayarınızdaki çalışan programları sonlandırıp daha sonra EASEUS Partition Master'ı çalıştırıp işlem yapmak istediğiniz sürücüye sağ tıklayıp gerçekleştirmek istediğiniz işlemi seçerek programı kolaylıkla kullanabilirsiniz. Program işlemini bitirdikten sonra son olarak sizden onay ister böylelikle işlemde bir sorun var ise yapılan değişikliği geri döndürebilirsiniz.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
-
5- EASEUS Partition Master Free 9.2.1 için ali kaya dedi ki;
Çok teşekkürler emeğe sağlık işime yaradı
-
5- EASEUS Partition Master Free 9.2.1 için Metin Mert dedi ki;
Teşekkürler
flaş ve hafıza kartları için lazımdı.
-
EASEUS Partition Master Free 9.2.1 için Erman dedi ki;
Şu an indiriyorum programı inş ihtiyacımı karşılayabilecektir teşekkürler
-
4- EASEUS Partition Master Free 9.2.1 için Ferdi dedi ki;
Teşekkür ederim çok yararlı oldu
-
EASEUS Partition Master Free 9.2.1 için Hakan KORKUSUZ dedi ki;
teşekkürler admin çok işime yaradı doğrusu emeğine sağlık
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 34 / 64,737
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Dosya ve Disk Yöneticileri Popülerleri
- UnlockerSilinmeyen Dosya ve Klasörleri Silme Programı
- Nero Burning ROMCD/DVD/Blu-Ray Disk Yazma ve Ripleme Programı
- Kingo ROOTAndroid Cihazlar için Root Programı
- MobogenieAndroid Senkronizasyon Programı
- Smart DefragDisk Performansı Artırma Yazılımı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı