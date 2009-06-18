EASEUS Partition Master Free bilgisayarınızın yerel sürücüleri ile istediğiniz bölme, formatlama, silme ve yeniden boyutlandırma işlemlerini Windows açık durumda iken yeniden başlatmaya ihtiyaç duymadan kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. EASEUS Partition Master ücretsiz olmasının yanı sıra, kullanımı oldukça basit olan program sayesinde bilgisayarınıza format (silmek ve biçimlendirmek) atmak çok basit.

Program benzerleri içerisinde pahalı ve profesyonel programlar kadar donanımlı ve kullanışlı yazılımdır. EASEUS Partition Master çalıştırmadan önce bilgisayarınızdaki çalışan programları sonlandırıp daha sonra EASEUS Partition Master'ı çalıştırıp işlem yapmak istediğiniz sürücüye sağ tıklayıp gerçekleştirmek istediğiniz işlemi seçerek programı kolaylıkla kullanabilirsiniz. Program işlemini bitirdikten sonra son olarak sizden onay ister böylelikle işlemde bir sorun var ise yapılan değişikliği geri döndürebilirsiniz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.