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EASEUS Partition Master Free
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EASEUS Partition Master Free

11.10
EASEUS Partition Master Free İndir Hemen İndir

47.4 MB
126,23 TL Satın Al

126,23 TL
Editör Puanı: 4.5/5
4.5

9 Kullanıcı: 4.8/5

4.8
EASEUS Partition Master Free
EASEUS Partition Master Free
EASEUS Partition Master Free
EASEUS Partition Master Free
EASEUS Partition Master Free
Can Çevrim Son güncelleme 53 dakika önce

EASEUS Partition Master Free bilgisayarınızın yerel sürücüleri ile istediğiniz bölme, formatlama, silme ve yeniden boyutlandırma işlemlerini Windows açık durumda iken yeniden başlatmaya ihtiyaç duymadan kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. EASEUS Partition Master ücretsiz olmasının yanı sıra, kullanımı oldukça basit olan program sayesinde bilgisayarınıza format (silmek ve biçimlendirmek) atmak çok basit.

Program benzerleri içerisinde pahalı ve profesyonel programlar kadar donanımlı ve kullanışlı yazılımdır. EASEUS Partition Master çalıştırmadan önce bilgisayarınızdaki çalışan programları sonlandırıp daha sonra EASEUS Partition Master'ı  çalıştırıp işlem yapmak istediğiniz sürücüye sağ tıklayıp gerçekleştirmek istediğiniz işlemi seçerek programı kolaylıkla kullanabilirsiniz. Program işlemini bitirdikten sonra son olarak sizden onay ister böylelikle işlemde bir sorun var ise yapılan değişikliği geri döndürebilirsiniz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
34 / 64,737
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
CHENGDU YIWO Tech Development Co.

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