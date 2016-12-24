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EBA
TamindirMobilEğitimEBA - Android Için Eğitim Uygulaması

EBA

EBA İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
EBA
EBA
EBA
EBA

EBA uygulamasıyla her sınıf seviyesine uygun güvenilir ve doğru ders içerikleri bulabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 saat önce

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olarak sunulan EBA’nın Android uygulamasıyla birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.

Eğitim Bilişim Ağı olarak hizmet veren platform, eğitimi sadece okulda ve okul saatlerinde değil bunlardan bağımsız bir şekilde de yapılabilmesi üzerine çalışıyor. Yani evde, dışarıda veya herhangi bir yerde sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemelerden geçmiş içeriklere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Haber, video, görsel, ses, kitap,dergi ve doküman gibi içerikler sunan EBA uygulamasında sanatsal, kültürel ve bilimsel alanlarda yarışmalar da düzenleniyor. Çeşitli konularda bilgilendirme ve öğretme amacı sunan uygulamalar da bulabileceğiniz uygulamada e-kurs ile ev ortamında kurslar alabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
EBA QR Kodu Okutarak İndir

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