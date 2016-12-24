Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olarak sunulan EBA’nın Android uygulamasıyla birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.

Eğitim Bilişim Ağı olarak hizmet veren platform, eğitimi sadece okulda ve okul saatlerinde değil bunlardan bağımsız bir şekilde de yapılabilmesi üzerine çalışıyor. Yani evde, dışarıda veya herhangi bir yerde sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemelerden geçmiş içeriklere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Haber, video, görsel, ses, kitap,dergi ve doküman gibi içerikler sunan EBA uygulamasında sanatsal, kültürel ve bilimsel alanlarda yarışmalar da düzenleniyor. Çeşitli konularda bilgilendirme ve öğretme amacı sunan uygulamalar da bulabileceğiniz uygulamada e-kurs ile ev ortamında kurslar alabiliyorsunuz.