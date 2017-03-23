Facebook Canlı Yayın Özelliği Artık Bilgisayarlarda da Kullanılabiliyor

Facebook, uzun bir süredir mobil cihazlarda pratik bir şekilde kullanılabilen Facebook Live yani Facebook canlı yayın özelliği artık masaüstünde de kullanılabilir hale getirdi. Böylece artık bilgisayarlarımız üzerinden de canlı yayın yapabileceğiz. Üstelik kendi profilimizden oyun canlı yayını yapmanız da mümkün olacak. Hatırlanacağı üzere daha önceden sadece açtığımız özel Facebook grup sayfaları üzerinden oyun canlı yayını yapabiliyorduk. Yeni sistem ile birlikte bu gereklilik ortadan kalkıyor ve oyuncular Facebook profillerinden direkt olarak yayın yapabiliyor.

Facebook canlı yayın özelliğini bilgisayarınızda kullanabilmeniz için web kamerası sahibi olmanız gerekiyor. Eğer sadece kendi görüntünüzü paylaşmak, takipçilerinizle sohbet etmek isterseniz tek ihtiyacınız olan şey bir web kamerası. Fakat canlı oyun yayını yapmak isterseniz web kamerasının yanısıra Open Broadcaster Software (OBS) veya XSplit gibi oyun yayını yazılımlarına da sahip olmanız gerekiyor.

Facebook canlı yayın özelliğinden bilgisayarınız üzerinde faydalanmak için öncelikle Facebook ana sayfasında aşağıdaki resimde işaretlediğimiz bölüme tıklayın:

Açılan seçenekler arasından "Canlı Video"yu seçin ve ardından yeşil çerçeve ile işaretlediğimiz alandan videonun kimlerle paylaşılacağını seçerek ileri tuşuna tıklayın:

Talimatları takip ederek bilgisayardan Facebook canlı yayını yapma işini gerçekleştirebilirsiniz.