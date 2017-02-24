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Facebook'ta Bayrakları Asma Dönemi Geldi!

Facebook'ta Bayrakları Asma Dönemi Geldi!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, profil fotoğrafı için yeni bir özelliği kullanıma açtı. Artık Facebook üzerinde profil fotoğrafına bayrak ekleme işini gerçekleştirebilirsiniz. Hatırlanacağı üzere Facebook 2015 yılında profil fotoğraflarına özel çerçeveler ekleme imkanı vermişti. Bu çerçevelerle ülke bayraklarının renklerini profil fotoğrafımıza yerleştirebiliyorduk. Daha sonradan da kullanıcılara kendi çerçevelerini tasarlama ve profil fotoğraflarına yerleştirme imkanı verilmişti. Ayrıca ülkemizde ve dünyada gerçekleşen terör saldırılarından sonra da destek amacıyla profil fotoğraflarımıza ülke bayraklarının renklerini yerleştirebiliyorduk. Şimdi, bu çerçeve ekleme özelliğine 200 ülkenin bayrağı hazır kalıp olarak eklendi. Bu sayede kullanıcılar diledikleri ülkenin bayrağını profil fotoğraflarının sol üst köşesine yerleştirebiliyor.

Facebook'un kullanıma açtığı yeni özellik sayesinde gururla ülkemizin bayrağını profil fotoğrafınıza yerleştirebileceğiniz gibi Zimbabwe bayrağını da yerleştirebilirsiniz. Tercih tamamen kullanıcılara bırakılmakta. Facebook profil fotoğrafına bayrak ekleme işini nasıl yapabileceğinizi bu yazımızda anlatıyoruz:

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

Facebook Otomatik Video Oynatma Kapatma Eklentisi Çıktı!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 24.02.2017

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