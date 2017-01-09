Facebook'taki 'Yarın Teslim Tarihi' Saçmalığına Dikkat!

Facebook'taki troller bir türlü bitmek bilmiyor. Son zamanlarda hatırladığımız ve bir efsaneye dönüşmüş 'Resmileşti Dikkat' saçmalığından sonra, şimdi de 'Yarın Teslim Tarihi' saçmalığı başladı. Ziyaretçilerimizi bilgilendirmek için altını çize çize vurgulamak istiyorum; böyle bir şey yok, lütfen ciddiye almayın!

Sabah saatlerinden beri Facebook listemde, 'Yarın Teslim Tarihi' şeklinde bir paylaşım görüyorum. Daha önceki saçmalıklardan sonra insanlar artık inanmazlar diye düşünürken, hızla yayıldığını görüyorum. Neymiş, paylaştığımız her şey yarın herkese açık olacakmış. Duvarınızda paylaşırsanız da güvenlik sorunu çıkmayacakmış. Facebook hiçbir zaman böyle bir şey göndermez. Üstelik olan her değişiklik için sizi bilgilendirir. Lütfen bu tür 'duvarında paylaş' içeriklerine itibar etmeyin. İşte o Facebook mesajı:

Yarın teslim tarihi...!!!!!!!

Paylaştığımız her şey, yarın herkese açık olacakmış. Silinmiş veya izinsiz olan mesajlar bile. Sadece bir bitti ve önlem almak her zaman için tercih edilir.. Kanal 13 Facebook'ta gizlilik konusunda konuşmuşlar. (Facebook'u veya Facebook'a fotoğraf, bilgi, mesaj ve gönderiler, hem geçmiş hemde gelecekte kullanmak için facebook izni ile herhangi bir tarafa izin vermem..) Bu ifade ile Facebook 'a, bu profili ve /veya içeriği doğrultusunda bana karşı herhangi bir eylem alabilmesi kesinlikle yasaktır.. Gizlilik ihlali ve yasası, yasalar tarafından ceza (1_308_1_1_103 308_103 ve Roma tüzüğü...) Not ;Facebook artık kamu taraf.. Tüm üyelerin bu şekilde bir not göndermesi gerekiyor.. İsterseniz bu sürümü kopyalayıp koyun.. Böyle bir ifadeyi en az bir kez yayınla, Teknik olarak fotoğraflar kullanımı ve profil devletle ilgili bilgi içinde.. Paylaş kopyala ama kendi adınız olsun.... Güvenliğiniz için..ÇOK ÖNEMLİDİR... AVUKATLAR KOPYALAYIP YAPIŞTIRMAKTA FAYDA GÖRÜYOR. RESMİLEŞMİŞ ÇÜNKÜ!!!

T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 69471265-010-06/1955 sayılı Milli Güvenliği tehdit eden örgüt ve yapılarla irtibatlı kamu çalışanları hakkındaki Genelge (2016/4) Resmi Gazetede yayınlanmıştır.



Ayrıca MİT Müsteşarlığı Sosyal Ağ Bildirgesi doğrultusunda, Facebook'un güvenlik açığından ötürü hesabım üzerinde bulunan tüm verilerimin

(IP, fotoğraflarım, paylaşımlarım vs.) çarpıtma yolu ve yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce kullanılmasından ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili, Türk Ceza Kanunu maddeleri gereğince; Facebook sorumludur.



Bu hesabımdan başka bir hesabım olmadığını bildirir ve gereğinin buna göre yapılmasını tarafınıza arz ederim.



NOT: PAYLAŞMAYIN DUVARINIZA YAPIŞTIRIN.

Bu saçmalık ne zaman bitecek gerçekten merak ediyoruz.

Facebook 2016'nın En Popüler Uygulaması Oldu

Facebook Messenger Konuşmalarına Arama Özelliği Geldi