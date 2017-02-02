Facebook’un Yeni Güncellemesiyle Stalker’lara Gün Doğdu

Stalker’lar artık Facebook’u daha çok seveceksiniz. Facebook’un son güncellemesini yapmadıysanız, elinizi çabuk tutun, insanlar sizi stalklamaya başlamadan yeni eklenen ‘kendini tanıt’ bölümünüzü düzenlemek isteyebilirsiniz.

iOS ve Android’e gelen sürüm 78.0 ile, artık kişileriniz hakkında daha çok şey öğrenebileceksiniz. Üye oldukları tüm grupları, katılmış oldukları ve katılacakları etkinlikleri, ekli olmasalar bile öne çıkan fotoğraflarını ve biyografilerini görebileceksiniz. Tabi aynı durum sizin için de geçerli. Facebook’un adınıza seçtiği 'öne çıkan fotoğrafları' kimse görmeden değiştirmeniz, ergenlik döneminde beğendiğiniz dizi, film ve müzik gruplarını profilinizden kaldırmanız için geri sayım başladı!

Ortak Noktaları Keşfetmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Katıldığınız bir etkinlikte beğendiğiniz o kişiyi bulmak artık daha kolay. Bayıldığınız o diziyi tüm beğenenleri tek tek inceleyebilir, adeta bir katalog gibi sunulan kişilerden dilediğinize “Sen de mi o diziye hayransın? Mesela ben şu karaktere bayılmıştım senin favorin hangisi? Numaran neydi bu arada?” diyebilirsiniz. Sosyal medya bizi kaynaştırmak ve eşleştirebilmek için elinden geleni yapıyor. Anneniz böyle çöpçatanlık yapmaz, iki dua edin Mark abinize.

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