?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaFacebook’un Yeni Güncellemesiyle Stalker’lara Gün Doğdu

Facebook’un Yeni Güncellemesiyle Stalker’lara Gün Doğdu

facebook stalkerlara güldü

Stalker’lar artık Facebook’u daha çok seveceksiniz. Facebook’un son güncellemesini yapmadıysanız, elinizi çabuk tutun, insanlar sizi stalklamaya başlamadan yeni eklenen ‘kendini tanıt’ bölümünüzü düzenlemek isteyebilirsiniz.

iOS ve Android’e gelen sürüm 78.0 ile, artık kişileriniz hakkında daha çok şey öğrenebileceksiniz. Üye oldukları tüm grupları, katılmış oldukları ve katılacakları etkinlikleri, ekli olmasalar bile öne çıkan fotoğraflarını ve biyografilerini görebileceksiniz. Tabi aynı durum sizin için de geçerli. Facebook’un adınıza seçtiği 'öne çıkan fotoğrafları' kimse görmeden değiştirmeniz, ergenlik döneminde beğendiğiniz dizi, film ve müzik gruplarını profilinizden kaldırmanız için geri sayım başladı!

Ortak Noktaları Keşfetmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Katıldığınız bir etkinlikte beğendiğiniz o kişiyi bulmak artık daha kolay. Bayıldığınız o diziyi tüm beğenenleri tek tek inceleyebilir, adeta bir katalog gibi sunulan kişilerden dilediğinize “Sen de mi o diziye hayransın? Mesela ben şu karaktere bayılmıştım senin favorin hangisi? Numaran neydi bu arada?” diyebilirsiniz. Sosyal medya bizi kaynaştırmak ve eşleştirebilmek için elinden geleni yapıyor. Anneniz böyle çöpçatanlık yapmaz, iki dua edin Mark abinize.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

Facebook Arkadaşının Kredi Notunu Söyle, Seninkini Belirleyelim

Facebook Arkadaşlık Gününü Kullanıcılarına Özel Video ile Kutluyor

Yazar: - 02.02.2017

Facebook’un Yeni Güncellemesiyle Stalker’lara Gün Doğdu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Oturduğunuz Yerden Arkeolojiye Destek Olmak İster misiniz? Oturduğunuz Yerden Arkeolojiye Destek Olmak İster misiniz? Facebook'ta anlamsızca aşağı doğru inmek ya da Twitter'da yazılanları okumak size zaman kaybı geliyorsa, oturduğunuz yerden insanlığın ortak…
Yerli Otomobilimiz 2019 Yılında Geliyor Yerli Otomobilimiz 2019 Yılında GeliyorBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil çalışmalarının… 2020 Tokyo Olimpiyatlarının Madalyaları Telefonlardan Yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatlarının Madalyaları Telefonlardan Yapılacak2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları çerçevesinde dağıtılacak olan 5,000 madalyanın yapımına başlayan Japonya, bu madalyaları halktan toplayacağı…
Gençleri İntihara Sürüklediği Söylenen Oyun Ortalığı Karıştırdı Sony Yeni Bir Premium Telefon Üzerinde Çalışıyor Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten