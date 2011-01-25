FBackup her türlü kullanım için tamamen ücretsiz olan bir yedekleme yazılımıdır. Verilerinizi otomatik olarak belirlediğiniz bir USBdepolama aygıtına, bilgisayarınızın depolama birimlerinden birine veya ağınızdaki bir bölgeye kaydeder.

Yedeklenen verileri dilerseniz standart zip sıkıştırması ile sıkıştırılmış olarak veya birebir orijinal dosyalar şekilde kaydetme seçeneğini size sunan bu dosya güvenlik aracı antivirüs yazılımı veya benzer diğer güvenlik programlarının yanında bilgilerinizin ve çalışmalarınızın daha iyi bir koruma altında olmasına yardımcı olur.

FBackup sahip olduğu basit arayüz, kolay kullanım ve yedekleme sihirbazı ile yedek alma işlemi için tanımlama yaparken sizi hiç zora sokmuyor. Üstelik program Türkçe dil desteğine de sahip. Yedekleme işlemini belirlerken şu adımları izlemeniz gerekiyor;

* Yedekleri nerede saklamak istiyorsunuz? (the destination)

* Neleri yedeklemek istiyorsunuz? (the sources)

* Yedekleme işlemini nasıl gerçekleştirmek istiyorsunuz? (dosyaları sıkıştıran tam yedekleme, veya mirror olarak birebir sıkıştırmasız yedekleme)

* Yedekleme işlemini ne zaman gerçekleştirmek istiyorsunuz? (dilerseniz ajanda üzerinden belirleme yapabilir ve otomatik yedekleme işlemi gerçekleştirebilir, veya manual olarak el ile kendiniz yedekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz)

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.