FileZilla web ortamına dosya taşımak veya yüklemek için kullanabileceğiniz, sunucular ile bilgisayar arasında dosya transferi yapılmasını sağlayan ücretsiz bir FTP programıdır.

Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen bir Dosya Transfer Protokolü (FTP) istemcisi olan FileZilla Türkçe dil seçeneği, FTP, FTPS ve SFTP desteği ile güvenli dosya aktarım işlemleri yapabilmenize olanak sağlar.

Özellikleri