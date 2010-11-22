FileZilla3.25.0 (Windows)
FileZilla web ortamına dosya taşımak veya yüklemek için kullanabileceğiniz, sunucular ile bilgisayar arasında dosya transferi yapılmasını sağlayan ücretsiz bir FTP programıdır.
Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen bir Dosya Transfer Protokolü (FTP) istemcisi olan FileZilla Türkçe dil seçeneği, FTP, FTPS ve SFTP desteği ile güvenli dosya aktarım işlemleri yapabilmenize olanak sağlar.
Özellikleri
- Kolay kullanılabilir basit arayüze sahip bir program.
- FTP, FTP, FTPS, SFTP desteği.
- Çapraz platformlar için uyumlu çalışlma; Windows, Linux, Mac OS X gibi.
- Türkçe dahil çoklu dil desteği.
- Büyük dosyalar için yeniden devam etme özelliği; 4GB'a kadar.
- Güçlü site yönetim sistemi ve transfer takibi.
- Sürükle bırak desteği.
- Ayarlanabilir hız limitleri ve program seçenekleri.
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FileZilla 3.23.0.1 için BLACK_RED_19 dedi ki;
BİR FTP CONFİG ÇEKTİKTEN SONRA GEREKLİ YAZILIMLAR ARASINDA...
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5- FileZilla 3.16.1 için yardım edin dedi ki;
indirmede bir sıkıntı yok ama program hata veriyor nasıl düzeltebiliriz yardımcı olabilecek kimse varmıEksi Yönleri: hata veriyor yardım
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FileZilla 3.12.0.2 için Scratch dedi ki;
Bende hep neden herkes artı ve eksi yönleri yazıyor diyordum. Meğerse artı yönleri ve eksi yönleri yorum yapmaya kalktığında otomatik çıkıyormuş zaten :D Bunu keşfettiğim iyi oldu güzel yapmışsınız. Tamindir benim açımdan bir şeyler indirmek için en güvenilir site zaten. Programa gelince daha kullanmadım. Ama umarım benim için de yararlı olur. Neyse tamindir koyduysa olur :D
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4- FileZilla 3.9.0.6 için Muhammet dedi ki;
Supperrr Yanlız Yavaş İndi 4 Puan veriyorum :)Artı Yönleri: Super Program Eksi Yönleri: Yavaş İnmesi
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5- FileZilla 3.9.0.6 için Hata verio abi ya dedi ki;
hata veriyo ya Açılmıyo İndirdim sonra fillezila açtım sonra bi baktım Hata verdi
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Cevap yazan: Baku Izzetantivirus kapatin3 Mayıs 2015 Pazar - 22:19:43 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 245 / 559,664
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- FileZilla
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