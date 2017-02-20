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For Honor İnceleme Puanları Ortaya Çıktı

for honor inceleme

Ubisoft'un merakla beklenilen oyunlarının başında gelen For Honor inceleme puanları sonunda yayınlandı. Kapsamlı bir oyun olması münasebetiyle geciken puanlar, çoğu oyuncunun beklediği gibi oldu.

Samuray, Şövalye ve Viking savaşlarının karşılaşmasını anlatan oyun, oyun dünyasında çok ele alınmamış bir tema seçmesi sebebiyle oldukça merak uyandırmıştı. PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkış yapmasının ardından büyük ilgi gören oyun, özellikle oynanış sistemiyle oldukça beğenilmişti. Hem hikaye hem de çok oyunculu tarafıyla oyunu satan alanlara devasa bir evren sunan For Honor için ilk inceleme puanları da yayınlandı. 

Uzunca bir hikayeye ve sonu gelmeyecek bir çok oyunculu kapışmaya sahip olan For Honor, bu özelliği sebebiyle piyasaya sürülmeden önce incelemelere konu olamamıştı. Oyunun çıkışının ardından ilk inceleme puanları yayınlandı ve sonuçlar şu şekilde oldu:

For Honor İnceleme Puanları

  • Areajugones - 90/100
  • Playstation Universe - 85/100
  • COGconnected - 85/100
  • CGMagazine - 85/100
  • Hobby Consolas - 84/100
  • Game Informer - 83/100
  • Multiplayer.it - 83/100
  • IGN - 80/100
  • Twinfinite - 80/100
  • TheSixthAxis - 80/100
  • LaPS4 - 80/100
  • Eurogamer Italy - 80/100
  • Vandal Online - 78/100
  • Everyeye.it - 77/100
  • PlayStation LifeStyle - 70/100
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For Honor
For Honor Orta Çağ Temalı Aksiyon Oyunu
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Yazar: - 20.02.2017

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