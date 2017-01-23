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For Honor Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

For Honor Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Önümüzdeki günlerde kapalı betası başlayacak Orta Çağ temalı aksiyon oyunu For Honor güzel grafikleriyle dikkat çekiyordu. Ubisoft, For Honor sistem gereksinimleri listesini yayınlayarak bize oyunu çalıştırabilmek için nasıl bir bilgisayar sahibi olmamız gerektiğini öğrenme imkanı verdi. Son E3 etkinliğinde görkemli bir oynanış videosuyla duyurulan For Honor içinde farklı tarafları barındırması açısından dikkat çekiyordu. Oyuncular For Honor'da Japon samuraylarını, Kuzey vikinglerini ve Avrupa şovalyelerini seçebilecekler. Ayrıca her taraf içinde farklı kahraman sınıfı seçenekleri de barındıracak.

Önceden yayınlanan For Honor oynanış videolarında karakter modellemelerinin bir hayli detaylı olduğu görülebiliyordu. Ayrıca savaşların geniş çaplı olması da oyuna görsel açıdan zenginlik kazandırıyordu. Peki bu görsel kaliteyi elde edebilmek için ne kadar donanım gücüne ihtiyaç duyuyoruz? İşte Ubisoft kendi blog sayfasında yayınladığı For Honor minimum sistem gereksinimleri ve For Honor önerilen sistem gereksinimleri ile bu sorunun cevabını veriyo: 

For Honor Minimum Sistem Gereksinimleri

For Honor minimum sistem gereksinimleri oyunu 1280x720 (720p) çözünürlükte en düşük grafik ayarlarında 30 FPS kare hızıyla oynamak için gerekli olan sistem gereksinimleri. Bu gereksinimler şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10)

- Intel Core i3 550 veya AMD Phenım II X4 955 işlemci

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 660/GTX 750Ti/GTX950/GTX 1050 veya 2 GB video belleğe sahip AMD Radeon HD 6970/HD 7870/R9 270/R9 370/RX 460 ekran kartı

- 4 GB RAM

For Honor Önerilen Sistem Gereksinimleri

For Honor önerilen sistem gereksinimleri oyunu 1920x1080 (1080p) çözünürlükte yüksek grafik ayarlarında 60 FPS kare hızıyla oynamak için gerekli sistem gereksinimleri. Bu gereksinimler şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10)

- Intel Core i5 2500K veya AMD FX 6350 işlemci

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 680/GTX 760/GTX 970/GTX 1060 veya 2 GB video belleğe sahip AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX 470 ekran kartı

- 8 GB RAM

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For Honor
For Honor Orta Çağ Temalı Aksiyon Oyunu

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 4. Hafta)

For Honor Kapalı Betası 26-29 Ocak Tarihlerinde Düzenlenecek

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Yazar: - 23.01.2017

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