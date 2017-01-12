Forward Assault eğer mobil cihazlarınız üzerinde takım tabanlı savaşlar yapmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz online altyapıya sahip bir FPS oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Forward Assault, yapı olarak Counter Strike oyunlarına bir hayli benziyor. Oyunda yine teröristler ve anti terör timleri arasındaki savaşlar konu alınıyor. Biz bu savaşlarda tarafımızı seçiyoruz. Farklı haritalarda yapacağımız savaşlarda ya rakip takımın bütün oyuncularını temizlemeye ya da bize verilen görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.

Forward Assault içinde birçok farklı silah seçeneğine sahibiz. Makinalı tüfekler, tabancalar, pompalı tüfekler oyunda yer alan silahlar arasında. Ayıca Counter Strike oyunlarıyla özdeşleşmiş AK-47 ve Desert Eagle gibi silahlara da Forward Assault'ta yer verilmiş.

Forward Assault ortalamanın üzerindeki grafik kalitesiyle dikkat çekiyor. Özellikle silah ve oyuncu elinin modellemeleri yüksek kaliteleriyle dikkat çekmekte. Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız Forward Assault'a göz atmanızı tavsiye ediyoruz.