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Forward Assault
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Forward Assault

Forward Assault İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Forward Assault
Forward Assault
Forward Assault

Forward Assault, CS GO benzeri savaşları mobil cihazlarımıza taşıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Forward Assault eğer mobil cihazlarınız üzerinde takım tabanlı savaşlar yapmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz online altyapıya sahip bir FPS oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Forward Assault, yapı olarak Counter Strike oyunlarına bir hayli benziyor. Oyunda yine teröristler ve anti terör timleri arasındaki savaşlar konu alınıyor. Biz bu savaşlarda tarafımızı seçiyoruz. Farklı haritalarda yapacağımız savaşlarda ya rakip takımın bütün oyuncularını temizlemeye ya da bize verilen görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.

Forward Assault içinde birçok farklı silah seçeneğine sahibiz. Makinalı tüfekler, tabancalar, pompalı tüfekler oyunda yer alan silahlar arasında. Ayıca Counter Strike oyunlarıyla özdeşleşmiş AK-47 ve Desert Eagle gibi silahlara da Forward Assault'ta yer verilmiş.

Forward Assault ortalamanın üzerindeki grafik kalitesiyle dikkat çekiyor. Özellikle silah ve oyuncu elinin modellemeleri yüksek kaliteleriyle dikkat çekmekte. Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız Forward Assault'a göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Lucas Wilde
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