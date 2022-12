BlueStacks, windows için android oyunları PC'de oynamanızı sağlayan ücretsiz bir emülatör programıdır.

Can Çevrim - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BlueStacks, Windows için Android oyunları PC'de oynamanıza imkan sağlayan ücretsiz bir emülatör programıdır. BlueStacks Android Emulator ile Android oyunları ücretsiz olarak bilgisayarda klavye ve fare desteğiyle oynama şansınız olur.

PUBG gibi bilgisayarda ücretli olan mobilde ücretsiz olan oyunları PC'nize ücretsiz indirip oynamanıza imkan tanıyan BlueStacks App Player, 400 milyonun üzerinde oyuncuya, 1 milyondan fazla Android oyuna sahip. Dolayısıyla bilgisayar için en iyi Android emülatörüdür. Among Us, PUBG, Rise of Kingdoms, Raid Shadow Legends, Call of Duty Mobile, Free Fire, Left of Survive, Critical Ops, Lords Mobile, State of Survival, Mobile Legends, Arena of Valor, Game of Sultans, League of Legends Wild Rift ve daha nice popüler Google Play Android oyunlarını bilgisayarınızda yüksek FPS'de oynayabilirsiniz. Aksiyon, RPG, Strateji, Macera, Arcade, Kağıt, Klasik, Bulmaca, Yarış, Simülasyon, Spor, Kelime, kısaca her türde mobil oyunu BlueStacks ile bilgisayarda oynama keyfi sürebilirsiniz.

Bilgisayarda Android oyunlarını oynama

Bilgisayarda Android uygulamalarını çalıştırma

Oyunlardan ve uygulamalardan ekran görüntüsü alma

Eş zamanlı olarak birden fazla oyun veya uygulama çalıştırabilme

Twitch üzerinde canlı yayın yapabilme

1.5 milyonun üzerinde Android oyununa ulaşabilme

BlueStacks Nasıl İndirilir ve Kurulur?

En sevdiğiniz Android oyunları ve uygulamaları Windows bilgisayarınıza kurmanızı ve çalıştırmanızı sağlayan BlueStacks nasıl indirilir ve kurulur? bundan da bahsetmek gerek. BlueStacks son sürümü versiyon 4'tür ancak aşağıdaki BlueStacks indirme ve yükleme adımları tüm sürümler için geçerlidir:

Yukarıdaki BlueStacks indir butonuna tıklayın.

İndirme işlemi başladıktan sonra .exe dosyası İndirilenler klasörünüze veya belirttiğiniz başka aşka bir konuma kaydedilir. İndirme tamamlandıktan sonra BlueStacks.exe dosyasını tıklayın.

Kurulum dosyası yüklenecek gerekli dosyaları çıkarmaya başlayacaktır. Yüklemeyi başlatmak için Şimdi kur butonuna tıklayın. Kurulum bilgisayarınızın donanımına bağlı olarak 5 dakika kadar sürebilir. Kurulduktan sonra Tamamla butonuna tıklayın.

Kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayarınızın performansına göre ilk açılış 3 - 5 dakika sürebilir.

İlk açılış tamamlandıktan sonra hesabınızı eklemek için bir Google Oturum Açma ekranı karşınıza çıkacak. Google hesabınızın kullanıcı adı ve parolasını girerek devam edin.

Google hesabınıza başarılı bir şekilde giriş yaptığınızda BlueStacks App Player'ın ana ekranına yönlendirileceksiniz. Sevdiğiniz mobil uygulamaları kurmaya, çalıştırmaya başlayabilirsiniz.

BlueStacks Nasıl Oturum Açılır?

BlueStacks Google Play oturum açma adımları:

BlueStacks yükleyin ve başlatın. İlk açılışta Google hesabınızla oturum açmanız istenecektir. Oturum Aç butonuna tıklayın.

Google Play Store giriş yapma ekranı açılacaktır. Oturum Aç butonuna tıklayın.

Birkaç saniye bekledikten sonra Google Oturum Açma sayfası karşınıza çıkacak. Google hesabınıza bağlı e-posta adresinizi girin ve İleri butonuna tıklayın.

Parolanızı girin ve İleri'ye tıklayarak devam edin. Sonraki ekranda şartlar ve koşulları kabul edin.

Google Drive'a yedekleme seçeneği isteğe bağlıdır. Bunu ayarladıktan sonra Kabul Et butonuna tıklayın.

Artık Google Play uygulama mağazasındaki milyonlarca oyun ve uygulamayı BlueStacks'e yükleyip çalıştırabilirsiniz.

BlueStacks Nasıl Kullanılır?

BlueStacks nasıl oyun indirilir? BlueStacks uygulama nasıl yüklenir? BluStacks ile Android oyunları ve uygulamaları bilgisayara yüklemenin farklı yolları vardır. Google Play Store'dan yükleme yapabilir, BlueStacks arama çubuğunu kullanarak yükleme yapabilir, oyun merkezinden kurulum yapabilir veya APK yükle seçeneğiyle kurulum gerçekleştirebilirsiniz.

Google Play Store'dan Android uygulama / oyun yükleme adımları:

BlueStacks'i başlatın ve Kütüphane'ye gidin.

Kütüphane içinde Google Play Store simgesine tıklayın.

Telefondaki gibi Google Play uygulama mağazası karşınıza çıkacak.

Arama çubuğuna istediğiniz uygulamanın/oyunun adını yazın ve Yükle'ye tıklayın.

İstediğiniz uygulama yüklendiğinde Kütüphane'de görünecek.

BlueStacks Arama işlevini kullanarak Android uygulama / oyun yükleme adımları:

BlueStacks'i başlatın ve sağ üst köşedeki arama çubuğuna gelin.

Yüklemek istediğiniz uygulamanın adını girin ve mavi büyüteç simgesine tıklayın.

Arama sonuçlarında istediğiniz uygulamanın simgesine tıklayın. (İndirmek istediğiniz uygulama gözükmüyorsa hemen aşağıdaki Google Play'de Ara seçeneğini kullanabilirsiniz.)

Yüklemek istediğiniz uygulama Google Play Store'da açılır. Yükle butonuna tıklayın.

İnen uygulama Kütüphane'de görünecektir.

BlueStacks Uygulama Merkezi üzerinden Android uygulama / oyun yükleme adımları:

BlueStacks'i her başlattığınızda ilk oyun merkezi açılır. Burada ilginizi çekecek farklı türde eğlenceli ve kullanışlı uygulamalar listelenir.

Yüklemek istediğiniz uygulamayı bulduğunuzda üzerine tıklayın.

Uygulama Google Play Store'da açılır ve Yükle'ye tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Uygulama indiğinde Kütüphane'den ulaşabilirsiniz.

APK Yükle seçeneğiyle Android uygulama / oyun yükleme adımları:

Yüklemek istediğiniz Android uygulama/oyun Google Play'den indirilemiyor veya artık Google Play'de yer almıyor/kaldırılmış olabilir. Bu durumda Tamindir gibi güvenli APK indirme sitelerinden APK dosyasını bulup bilgisayarınıza indirin.

BlueStacks'i başlatın ve Kütüphane'ye gidin.

Kütüphane'de Tümü Yüklü yanındaki üç noktaya tıklayın. Seçenekler arasından APK Yükle'yi seçin.

BlueStacks'e yüklemek istediğiniz uygulama için .apk dosyasına gidebileceğiniz bir pencere açılır.

Uygulamanın .apk dosyasına çift tıklayın veya seçin ardından Aç'a tıklayın.

Uygulama BlueStacks'e yüklenmeye başlayacaktır. Kütüphane'den erişebilirsiniz.

BlueStacks Nasıl Hızlandırılır?

BlueStacks, her sürümde çeşitli performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri ile geliyor ancak PC'nizde daha hızlı, performanslı çalışması için yapabileceğiniz birkaç ayar da var. İşte BlueStacks hızlandırmak için yapabilecekleriniz:

Sanallaştırmanın açık olduğundan emin olun: Windows 10 bilgisayarınızda Başlat butonuna tıklayın ardından Ayarlar - Güncelleme ve Güvenlik - Kurtarma - Şimdi Yeniden Başlat yolunu izleyin. Sorun giderici ardından Gelişmiş seçenekleri seçin. UEFI Aygıt Yazılımı Ayarları'nı seçin. Sistemi yeniden başlatmak ve UEFI'ye (BIOS) girmek için Yeniden Başlat'a tıklayın. BIOS'a girdikten sonra Sanallaştırma Teknolojisi'ni bulup Etkinleştir olarak ayarlayın. Bilgisayarınızın sanallaştırmayı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için, Intel işlemcili bir bilgisayar kullanıyorsanız bu aracı, AMD işlemcili bir bilgisayar kullanıyorsanız bu aracı indirebilirsiniz.

BlueStacks'e daha fazla RAM ve CPU çekirdeği ayırın: Yan araç çubuğundaki dişli simgesine tıklayarak Ayarlar menüsüne gidin. Motor sekmesine gelin ve Performans altında bellek (RAM) miktarı ve işlemci (CPU) çekirdeği sayısını artırın. Bu, BlueStacks'in daha hızlı, performanslı çalışmasını sağlayacaktır.

Denetim Merkezi'nden güç planını yüksek performans olarak değiştirin: Denetim Merkezi - Donanım ve Ses - Güç Seçenekleri altından planı "Yüksek Performans" olarak ayarlayın.

Ekran kartı sürücülerinizi güncelleyin: Güncel NVIDIA ekran kartı sürücülerini indirmek için GeForce Experience, AMD ekran kartı sürücüsünü güncellemek için AMD Radeon programını kullanabilirsiniz.

Yüksek RAM tüketen diğer programları kapatın: Aynı anda birden fazla program açıkça BlueStacks yavaş çalışabilir. Görev Yöneticisi'nden öncelikli olmayan programları kapatarak bu sorunu çözebilirsiniz. Görev Yöneticisi'nde İşlemler altında çok RAM tüketen uygulamaları tespit edip Görevi Sonlandır'a tıklayın.

Virüsten korunma programınızı ayarlayın: Güvenlik programınızda sanallaştırmaya dair bir seçenek varsa etkinleştirin veya gerçek zamanlı korumayı geçici süreliğine devre dışı bırakın.