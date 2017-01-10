Freaky Racing, piksel stili görselleriyle nostalji yaşatan araba yarışı oyunu. iPhone’da oynaması çok daha keyifli olan retro yarış oyununda F1 pistine benzer yapıda zorlu bir pistte yarışıyoruz. Bizden metrelerce ileride olan rakiplerimizi yakalayıp onları geçmemiz, rakiplerimizin yanından rüzgar gibi geçerken çukurlara da dikkat etmemiz gerekiyor.

iOS platformundaki çoğu araba yarışı oyunu gibi ücretsiz indirilip oynanabilen Freaky Racing’de tek bir arabayla tek bir pistte yarışıyorsunuz. Gaz ve fren olmadığından tüm dikkatinizi yola vermeniz gerekiyor. Keskin virajlar, çukurlar ve yolun ortasında bekleyen rakip yarışçılar sizi zor durumda bırakıyor.

Sonsuz yapıda tasarlanan arcade yarış oyununda az önce de dediğim gibi gaz ve fren kullanmadan gidiyorsunuz. Dolayısıyla sağ ya da sol yön tuşuna dokunmanız yeterli oluyor.