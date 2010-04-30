Free Download Manager5.1.23.5672
Ücretsiz Olarak Sunulan Bu Program Sayesinde Dosya İndirme İşlemlerimizi Kolayca Gerçekleştirebiliyoruz
Free Download Manager, bilgisayar kullanıcılarının internet üzerinden indirdikleri dosyaları çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde indirmelerine olanak sağlayan gelişmiş özelliklere sahip ücretsiz bir dosya indirme yöneticisidir.
Ücretsiz olması ve gelişmiş özellikleri nedeniyle sınıfındaki dosya indirme yöneticileri arasında kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenlerden bir tanesi olan FDM, kullanıcılara çok daha verimli bir dosya indirme deneyimi sunmaktadır.
Piyasada yer alan dosya indirme yöneticilerini düşündüğümüz zaman, hepsi aynı görevi yapıyor olsa da sahip oldukları farklı özellikler sayesinde kullanıcıların beğenisini topladıkları bir gerçek. Basit kullanımı, sade arayüzü, küçük dosya boyutu, ücretsiz olması, gelişmiş özellikleri ve daha birçok ayırt edici seçenek kullanıcılar tarafından değerlendirilmektedir. FDM'ye genel olarak baktığımız zaman, programın öne çıkması için gerekli her şeye sahip olduğunu söylersem yalan söylemiş olmam.
Oldukça iyi organize edilmiş ve ihtiyacınız olabilecek tüm fonksiyonlara kolayca ulaşmanızı sağlayacak kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Free Download Manager, hem yeni başlayan bilgisayar kullanıcıları hem de ileri seviye bilgisayar kullanıcıları için gelişmiş seçenekler sunmaktadır.
Torrent indirme desteği, indirme zamanlama, detaylı dosya bilgisi, Flash video dosyalarını indirme ve indirilen dosyaları kategorize ederek saklama gibi birçok gelişmiş özelliğe sahip olan FDM, oldukça kullanışlıdır.
Aynı zamanda program içerisinde yer alan entegre medya dönüştürme yazılımı sayesinde indirmiş olduğunuz AVI, FLV, WMV, MPEG, MP4 ve MP3 uzantılı medya dosyaları arasında dönüştürme işlemlerini de kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Kullanıcıların indirmiş oldukları ZIP, RAR ve benzeri sıkıştırılmış dosya formatları için üçüncü parti bir yazılım ihtiyacını da aradan kaldıran FDM, aynı zamanda bilgisayarınız üzerinde kullanmakta olduğunuz antivirüs programı yardımıyla indirmiş olduğunuz dosyaları kontrol etme şansını da kullanıcılara sunar.
İnternet üzerinden indireceğiniz dosyaları çok daha hızlı indirebilmeniz için bağlantı ayarlarınızı da özelleştirebileceğiniz Free Download Manager, içerisinde yer alan optimizasyon yöneticisi sayesinde bağlantı ayarları konusunda bilgi sahibi olmayan kullanıcıların internet bağlantılarını otomatik olarak optimize etmekte ve indirme hızının artmasına yardımcı olmaktadır.
Bilgisayar kullanıcılarının dosya indirme yöneticilerini tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi olan; dosya indirme işleminin herhangi bir sorun veya aksaklık nedeniyle yarım kalması sonucu iptal olması sorunu da FDM ile ortadan kalkıyor. İndirmekte olduğunuz dosyaları duraklatabilir veya kaldığınız yerden daha sonra indirmeye devam edebilirsiniz.
Sonuç olarak sahip olduğu gelişmiş özellikler ve ücretsiz olması nedeniyle piyasada yer alan en iyi dosya indirme yöneticilerinden bir tanesi olan Free Download Manager'ı mutlaka denemenizi öneririm.
Free Download Manager Özellikleri:
- BitTorrent desteği
- Dosya yükleme yöneticisi
- Flash video indirme
- Uzaktan kontrol
- Taşınabilir mod
- Gelişmiş ses ve video desteği
- İndirme hızlandırma
- Kırık indirmeleri devam ettirme
- Akıllı dosya yönetimi ve güçlü zamanlayıcı
- Bant genişliği kullanımı düzenleme
- Site yöneticisi
- HTML web sitesi indirme özelliği
- Farklı kaynaklar üzerinden eşzamanlı dosya indirme
- Gerekli zip dosyalarını indirme
- Varsayılan antivirüs programı yardımıyla casus ve zararlı yazılım kontrolü
- Çoklu dil desteği
- ve daha fazlası
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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Free Download Manager 5.1.18.4671 için burak anılAd Soyad dedi ki;
bende seri no istiyo napmalıyım
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Free Download Manager 3.9.5.1537 için Ad SoyadEren DEVECİ dedi ki;
Merhaba arkadaşlar ya ben size bişe sorucam acaba hızlı video indiren bi ite biliyomusunuz lütfen söyleyin bana yardımınızı bekliyorum yorum atınn...
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Free Download Manager 3.9.5.1537 için murat baylanAd Soyad dedi ki;
hıcbır sıteden hıcbır vıdeo ındıremıyorum nedenArtı Yönleri: onceden ındırıyorduk
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Free Download Manager 3.9.5.1537 için Can HATAY dedi ki;
FDM ile artık internetten film indiremiyorum. İDM deneme sürümü bittiği için FDM kullanıyordum 2 yıl boyunca ama şimdi aksamalar yapıyor . normal olarak link video üzerinde gözüyor tıklıyor indirme sayfası acılıyor ama sorun başlıyor bekleme modunda kalıyor ve bir kaç saniye sonra kapanıyor. daha önceki mesajımda açıkladım ama okunmamış galiba beni bilgilendiriseniz sevinirim hayırlı günler.
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5- Free Download Manager 3.9.5.1537 için sinan kaplan dedi ki;
kullandığım en süper film indirme programıArtı Yönleri: çok Eksi Yönleri: yok
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- ispanyolca İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 629 / 883,538
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win8.1
- Üretici:
- Free Download Manager
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