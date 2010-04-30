Free Download Manager, bilgisayar kullanıcılarının internet üzerinden indirdikleri dosyaları çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde indirmelerine olanak sağlayan gelişmiş özelliklere sahip ücretsiz bir dosya indirme yöneticisidir.

Ücretsiz olması ve gelişmiş özellikleri nedeniyle sınıfındaki dosya indirme yöneticileri arasında kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenlerden bir tanesi olan FDM, kullanıcılara çok daha verimli bir dosya indirme deneyimi sunmaktadır.

Piyasada yer alan dosya indirme yöneticilerini düşündüğümüz zaman, hepsi aynı görevi yapıyor olsa da sahip oldukları farklı özellikler sayesinde kullanıcıların beğenisini topladıkları bir gerçek. Basit kullanımı, sade arayüzü, küçük dosya boyutu, ücretsiz olması, gelişmiş özellikleri ve daha birçok ayırt edici seçenek kullanıcılar tarafından değerlendirilmektedir. FDM'ye genel olarak baktığımız zaman, programın öne çıkması için gerekli her şeye sahip olduğunu söylersem yalan söylemiş olmam.

Oldukça iyi organize edilmiş ve ihtiyacınız olabilecek tüm fonksiyonlara kolayca ulaşmanızı sağlayacak kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Free Download Manager, hem yeni başlayan bilgisayar kullanıcıları hem de ileri seviye bilgisayar kullanıcıları için gelişmiş seçenekler sunmaktadır.

Torrent indirme desteği, indirme zamanlama, detaylı dosya bilgisi, Flash video dosyalarını indirme ve indirilen dosyaları kategorize ederek saklama gibi birçok gelişmiş özelliğe sahip olan FDM, oldukça kullanışlıdır.

Aynı zamanda program içerisinde yer alan entegre medya dönüştürme yazılımı sayesinde indirmiş olduğunuz AVI, FLV, WMV, MPEG, MP4 ve MP3 uzantılı medya dosyaları arasında dönüştürme işlemlerini de kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcıların indirmiş oldukları ZIP, RAR ve benzeri sıkıştırılmış dosya formatları için üçüncü parti bir yazılım ihtiyacını da aradan kaldıran FDM, aynı zamanda bilgisayarınız üzerinde kullanmakta olduğunuz antivirüs programı yardımıyla indirmiş olduğunuz dosyaları kontrol etme şansını da kullanıcılara sunar.

İnternet üzerinden indireceğiniz dosyaları çok daha hızlı indirebilmeniz için bağlantı ayarlarınızı da özelleştirebileceğiniz Free Download Manager, içerisinde yer alan optimizasyon yöneticisi sayesinde bağlantı ayarları konusunda bilgi sahibi olmayan kullanıcıların internet bağlantılarını otomatik olarak optimize etmekte ve indirme hızının artmasına yardımcı olmaktadır.

Bilgisayar kullanıcılarının dosya indirme yöneticilerini tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi olan; dosya indirme işleminin herhangi bir sorun veya aksaklık nedeniyle yarım kalması sonucu iptal olması sorunu da FDM ile ortadan kalkıyor. İndirmekte olduğunuz dosyaları duraklatabilir veya kaldığınız yerden daha sonra indirmeye devam edebilirsiniz.

Sonuç olarak sahip olduğu gelişmiş özellikler ve ücretsiz olması nedeniyle piyasada yer alan en iyi dosya indirme yöneticilerinden bir tanesi olan Free Download Manager'ı mutlaka denemenizi öneririm.

Free Download Manager Özellikleri:

BitTorrent desteği

Dosya yükleme yöneticisi

Flash video indirme

Uzaktan kontrol

Taşınabilir mod

Gelişmiş ses ve video desteği

İndirme hızlandırma

Kırık indirmeleri devam ettirme

Akıllı dosya yönetimi ve güçlü zamanlayıcı

Bant genişliği kullanımı düzenleme

Site yöneticisi

HTML web sitesi indirme özelliği

Farklı kaynaklar üzerinden eşzamanlı dosya indirme

Gerekli zip dosyalarını indirme

Varsayılan antivirüs programı yardımıyla casus ve zararlı yazılım kontrolü

Çoklu dil desteği

ve daha fazlası

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.