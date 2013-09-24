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Freemake Video Converter
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Freemake Video Converter

4.1.9.73
Freemake Video Converter İndir Hemen İndir

1.78 MB
Editör Puanı: 5/5
5

24 Kullanıcı: 4.2/5

4.2
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Freemake Video Converter Video Çıkış Türleri
Yeşim Halıcı Son güncelleme 1 saat önce

Giderek sayısı artan video dönüştürücüler içerisinden sıyrılan Freemake Video Converter kullanışlı şık arayüzüyle tercih edebileceğiniz bir program. Aklınıza gelen hemen her formatı destekleyen yazılımla AVI, WMV, MP4, 3GP, DVD, MP3 formatlarına dönüştürme işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Ücretsiz program sunduğu ekstra özelliklerle kullanıcıların diğer ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlıyor. Örneğin kendi içerisinde bir DVD yazıcısı bulunan Freemake Video Converter üzerinde işlem yaptığınız dosyaları hemen yazdırarak paylaşmanızı sağlıyor. Dönüştürdüğünüz videolar üzerinde ufak tefek düzenleme işlemleri yapmanız gerekirse yine programa entegre video editörü işlemlerinizde size yardımcı olabilir. Böylece istenmeyen bölümleri kesme, birden fazla video birleştirme, yönünü değiştirme gibi basit işlemler için başka bir program kurmanız gerekmez.

Freemake Video Converter'ın başka bir özelliği ise fotoğraflarınızı biraraya getirerek şık slayt şovlar hazırlamanız için bir araç daha barındırması. Arka plana müzik ekleme seçeneğide bulunan araçla hazırladığınız slayt şovu ister Youtube'a yükleyin, ister bilgisayarınza kaydedin ister DVD'ye yazdırın. Bu işlemlerin tamamı için program size yardımcı olabilir.

Freemake Video Converter ile dönüştürdüğünüz veya düzenlediğiniz video dosyalarını, ses dosyalarını, foto slayt şovlarınızı tek bir dosya formatı haline getirerek farklı çözünürlük seçeneklerinden birini tercih edip DVD'ye yazdırabilirsiniz. 320X240'dan HD 1080p'ye kadar uzanan geniş çözünürlük seçenekleri arasından medya dosyalarınıza uygun olanı belirlemek tamamen kullanıcı tercihlerine kalmış. Ücretsiz sınırsız kullanım, şık ve kullanışlı bir arayüz, pek çok kullanışlı aracı birarada bulundurma gibi özellikleri Freemake Video Converter'ı denemeye değer bir tercih haline getiriyor.

Önemli! Programın çalışması için sisteminizde Microsoft .NET Framework 4 kurulu olmalıdır.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
302 / 235,023
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Freemake.com

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