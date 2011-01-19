Freemake Video Downloader3.8.0.28
Video İzleme Sitelerinde Yer Alan Videoları Bu Program ile İndirebiliyoruz
Freemake Video Downloader Artı Yönleri
- + 10.000'den fazla video sitesiyle çalışıyor
- + Kaliteli arayüz tasarımı
- + Farklı format desteği
- + Video dönüştürme
Freemake Video Downloader Eksi Yönleri
- - Video oynatıcısı yok
Freemake Video Downloader, popüler video paylaşım siteleri üzerinde yer alan favori videolarınızı farklı video formatlarında bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz ve güçlü bir video indirme programıdır.
Youtube, Facebook, DailyMotion, Vimeo, MTV ve daha binlerce popüler web sitesi üzerinde yer alan video içeriklerini sabit diskiniz üzerine kaydedebileceğiniz program, kendi kategorisi içerisinde yer alan en başarılı dosya indirme yöneticilerinden bir tanesidir.
Facebook, Youtube, VKontakte, Yandex, Mail.ru gibi kullanıcı hesabı isteyen servisler için kullanıcı hesabı desteği de sunan Freemake Video Downloader yardımıyla, indirmek istediğiniz tüm video dosyalarını sadece birkaç tıklamayla indirmeye başlayabilirsiniz.
Videoları indirmeye başlamak için tek yapmanız gereken, izlediğiniz videonun bağlantı adresini kopyalamak ve program üzerinde yer alan "Paste URL" butonuna tıklayarak videonun analiz edilerek, indirmeye hazır hale getirilmesini beklemektir. Ardından karşınıza gelen indirme, video formatı ve kaydedilecek klasör ayarlarını isteğiniz doğrultusunda düzenleyerek video indirme işlemini başlatabilirsiniz.
AVI, MKV, MP3, iPod/iPhone, Android, PSP ve 3GP formatları için destek sunan program yardımıyla indirmek istediğiniz videoları taşınabilir cihazlarınız üzerinde oynatabileceğiniz şekilde dönüştürme şansına da sahipsiniz.
Ayrıca programın ayarlar bölümü altında yer alan "Lock adult sites" (Yetişkin sitelerini engelleme) seçeneği yardımıyla, bu siteler üzerinden indirilmek istenen içeriklere karşı şifre koruması koyabilirsiniz.
Modern görünümlü ve kolay kullanımlı arayüzü, ücretsiz olması, binlerce video sitesi üzerinden video indirmeye olanak sağlaması ve çok daha fazlası ile hem yeni başlayan hem de ileri düzey kullanıcılar için mükemmel bir video indirme çözümü sunan Freemake Video Downloader, her bilgisayar üzerinde yer alması gereken programlardan bir tanesidir.
Freemake Video Downloader Özellikleri:
- YouTube videolarını MP3'e dönüştürme
- Facebook'da dahil olmak üzere 10.000'den fazla site üzerinden video indirme
- İndirmiş olduğunuz dosyaları AVI, MKV, 3GP, MP3, iPod, PSP ve Android formatlarına dönüştürme
- Facebook videolarını MP3, 3GP, AVI ve MKV formatlarında istediğiniz çözünürlükte indirme
- ve çok daha fazlası
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5- Freemake Video Downloader 3.7.4.6 için rt6hyuth dedi ki;
çok teşekkür ederim işime çok yaradı
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5- Freemake Video Downloader 3.7.4.2 için turkay1 dedi ki;
freemake'de bir kaç ay önceye kadar faceden video indirmekte hiç sıkıntı yoktu faceden kolaylıkla video indiriyordum şimdi freemake indirme linkine mail adresimi şifremi yazdığım halde feceboktan video indiremiyorum youtubeden video indirmekte sorun yok ne yapmam lazım bilmiyorum bilen arkadaşlar varsa yardımcı olsunlar...
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5- Freemake Video Downloader 3.7.1.5 için hussoo416 dedi ki;
En kullanışlı programlardan bir tanesi,daha önce bir çok program denedim,problem çıkarmayan ender programlardan bir tanesi,şu ana kadar problem yaşamadım...Artı Yönleri: Kullanışlı,çözünürlük seçme sıkıntısı yok...
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Freemake Video Downloader 3.7.1.5 için Ziyaretçi dedi ki;
önceleri youtubeden çok güzel indirebiliyordum şu an bazı sorunlarla karşılaşıyorum.
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4- Freemake Video Downloader 3.7.1.5 için pelin asdf dedi ki;
birkaç gün çok güzel indiriyo sonra indirmiyo siliyorum tekrar indiriyorum programı düzeliyo
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 770 / 942,251
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Freemake.com
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