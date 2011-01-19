Freemake Video Downloader, popüler video paylaşım siteleri üzerinde yer alan favori videolarınızı farklı video formatlarında bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz ve güçlü bir video indirme programıdır.

Youtube, Facebook, DailyMotion, Vimeo, MTV ve daha binlerce popüler web sitesi üzerinde yer alan video içeriklerini sabit diskiniz üzerine kaydedebileceğiniz program, kendi kategorisi içerisinde yer alan en başarılı dosya indirme yöneticilerinden bir tanesidir.

Facebook, Youtube, VKontakte, Yandex, Mail.ru gibi kullanıcı hesabı isteyen servisler için kullanıcı hesabı desteği de sunan Freemake Video Downloader yardımıyla, indirmek istediğiniz tüm video dosyalarını sadece birkaç tıklamayla indirmeye başlayabilirsiniz.

Videoları indirmeye başlamak için tek yapmanız gereken, izlediğiniz videonun bağlantı adresini kopyalamak ve program üzerinde yer alan "Paste URL" butonuna tıklayarak videonun analiz edilerek, indirmeye hazır hale getirilmesini beklemektir. Ardından karşınıza gelen indirme, video formatı ve kaydedilecek klasör ayarlarını isteğiniz doğrultusunda düzenleyerek video indirme işlemini başlatabilirsiniz.

AVI, MKV, MP3, iPod/iPhone, Android, PSP ve 3GP formatları için destek sunan program yardımıyla indirmek istediğiniz videoları taşınabilir cihazlarınız üzerinde oynatabileceğiniz şekilde dönüştürme şansına da sahipsiniz.

Ayrıca programın ayarlar bölümü altında yer alan "Lock adult sites" (Yetişkin sitelerini engelleme) seçeneği yardımıyla, bu siteler üzerinden indirilmek istenen içeriklere karşı şifre koruması koyabilirsiniz.

Modern görünümlü ve kolay kullanımlı arayüzü, ücretsiz olması, binlerce video sitesi üzerinden video indirmeye olanak sağlaması ve çok daha fazlası ile hem yeni başlayan hem de ileri düzey kullanıcılar için mükemmel bir video indirme çözümü sunan Freemake Video Downloader, her bilgisayar üzerinde yer alması gereken programlardan bir tanesidir.

Freemake Video Downloader Özellikleri: