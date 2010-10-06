GIMP2.8.20 (Windows)
Eğer fotoğraf düzenleme işlemlerinde kullanmak üzere Photoshop gibi pahalı yazılımlara ücret ödemeyi düşünmüyorsanız GIMP tam da aradığınız resim düzenleme programı olacaktır.
GIMP yani GNU Image Manipulation Program kendisini standart bir resim editöründen ayıran birçok gelişmiş özellikle beraber gelmesinin yanında sıradan resim düzenleme işlemlerini de kolayca gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Açık kaynak koduna sahip olan GIMP sahip olduğu GNU lisansı sayesinde kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak yazılımı indirip kullanma imkanı sunuyor.
GIMP kullanarak fotoğraflarınız üzerinde rötuş işlemleri gerçekleştirerek fotoğraflarınızın çok daha şık görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanında kendi görsellerinizi GIMP yazılımı ile oluşturabilirsiniz. GIMP'in en kullanışlı özelliklerinden biri kişiselleştirilebilir arayüzü. Bu arayüz sayesinde kullanıcılar kendi tercihlerine göre yapılandırabildikleri bir yazılıma sahip oluyorlar ve bu sayede çok daha verimli bir şekilde çalışabiliyorlar. Plug-in desteği sunan GIMP'e bu eklentiler yardımıyla birçok ek özellik de kazandırılabilmekte.
GIMP fotoğraf makinalarının lenslerinin eğimli yapısıyla oluşan fotoğraf eğilmelerini düzeltebilmekte. Perspektif bozulması olarak adlandırılan bu durum program içerisindeki araçları kullanarak giderilebiliyor. Türkçe dil desteğine sahip olan GIMP bu özelliğiyle kullanıcılara anlaşılabilir bir arayüz sunmakta.
GIMP katman tabanlı olarak çalışmanızı mümkün kılıyor. Basit fotoğraf düzenleme yazılımlarında olmayan bu özellik GIMP'i benzerlerinden farklı bir yere taşımakta. Eğer standart çizimler yapmak isterseniz GIMP sahip olduğu birçok farklı çizim aracı için farklı kişiselleştirme seçeneklerine de sahip. GIMP üzerinde çalıştığınız resim veya fotoğraf için detaylı renk düzenleme seçenekleri de sunmakta. Ayrıca GIMP'in sahip olduğu kırmızı göz düzeltme özelliği özellikle gece çekilen fotoğraflar üzerinde çalışıyorsanız hoşunuza gidecektir.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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GIMP 2.8.18 için Ziyaretçi dedi ki;
media getli yada yandexli olmasın
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4- GIMP 2.8.16 için Ern E dedi ki;
Fare seçeneği yok,yazı yazma çok sorunlu.Ama genel olarak hem ücretsiz olması hem Türkçe çok iyi.Boyutu az olmasına rağmende çok işlevi var.
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5- GIMP 2.8.16 için Ziyaretçi dedi ki;
Gerçekten Güzel Minecraft Texture Pack Editliyorum... Çok TeşekkürlerArtı Yönleri: . Eksi Yönleri: Resim Yapamıyoruz OLan resimleri editliyoruzz..
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Cevap yazan: KaanSahinpaintten boş sayfa aç kaydet öyle olmazmı2 Eylül 2016 Cuma - 18:08:13 - Şikayet Et
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4- GIMP 2.8.14.1 için Furkan dedi ki;
Arkadaşlar aslında program kullanışlı ancak bunu resim çizmek için değil resimdeki beğenmediğiniz şeyleri düzeltmek için kullanacaksınız birazda uzmanlık gerektiriyor örneğin uygulama olarak minecraft oyunu na açık kaynaklı olduğu için bu uygulama ile bazı şeyleri tasarlayıp oyununuza ekleyebilirsiniz (diğer oyuncular hala normal görür) ve ayrıca yorum yapın altında ne için kullanılacagı yazıyor.Artı Yönleri: Çok işe yarıyor kırmızı göz cild de ki kusurları kapamak için yada oyunların görüntü kalitesini arttırmak için mükkemmel Eksi Yönleri: biraz uzmanlık gerektiriyor bunun için bilip bilmeden yorum yapmayın
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GIMP 2.8.14.1 için emrecan dedi ki;
yaaa win 8 de yanıt vermıyor dıyor nasıl cozebılırm lutfen yardımArtı Yönleri: yaaa win 8 de yanıt vermıyor dıyor nasıl cozebılırm lutfen yardım Eksi Yönleri: yaaa win 8 de yanıt vermıyor dıyor nasıl cozebılırm lutfen yardım
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Cevap yazan: YARDIMCI KARDEŞKardeş bende windows 8.1 kulanyrm o sorun windowsla alakası pcle alakası yok sen o programı indirirken eksik indirmişsin bazı ayarları var onlarıda ındır olur bendede oldu ama yaptım :020 Eylül 2015 Pazar - 12:44:11 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 392 / 404,410
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Gimp
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