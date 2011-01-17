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Glary Utilities
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Glary Utilities

5.69 (Windows)
Glary Utilities İndir Hemen İndir

15.99 MB
Editör Puanı: 5/5
5

50 Kullanıcı: 4.6/5

4.6
Glary Utilities Ekran Görüntüsü
Glary Utilities Bakım
Glary Utilities Durum
Özgür Çınardalı Son güncelleme 1 saat önce

Glary Utilities bilgisayarınızı korumak, hızlandırmak, tamir etmek için birçok güçlü ve kolay kullanımlı araç içeren ücretsiz bir yazılım. Size ortak sistem çöp dosyalarını temizleme, geçersiz kayıt girdilerinizi kaldırma veya düzenleme ve web gezintilerinizin izlerini yok etme olanağı sağlayan bu ücretsiz araç ile sistem performansınızı hızlı ve basit bir şekilde arttırabilirsiniz.

Tarayıcı eklentilerinizi düzenlemenize ve yönetmenize de olanak sağlayan bu program ile diskinizdeki boş alanın analizini yapabilir, aynı ve benzer dosyaları bularak daha fazla boş alan yaratabilirsiniz. Aynı zamanda sisteminizde yüklü olan programlara ait kabuk uzantılarını görebilir ve düzenleyebilir, önemli dosyalarınızı şifreleyerek izinsiz ulaşım ve kullanımı engelleyebilir, büyük dosyaları düzenlenebilir küçük dosyalara ayırarak daha sonra birleştirebilirsiniz.

İçerisinde onlarca önemli araç barındıran bu sistem programı belleğinizi optimize etme, başlangıçtaki programları düzenleyebilme, bozuk kısayolları tamir etme veya kaldırma, güvenli dosya kaldırma ve boş klasör bulma gibi özellikler de bulunduruyor.

Türkçe dil seçeneğine sahip olan Glary Utilities tarayıcı temizliği düzenlemesi seçeneğinde şimdilik sadece Internet Explorer'ı destekliyor. Sonuç olarak çok şık ve sade bir arayüz ile karşımıza çıkan program bilgisayarını sürekli olarak ilk günkü gibi temiz ve yüksek performansta tutmak isteyen kullanıcılar için denenmesi gereken, gerekli tüm araçları içinde bulunduran güçlü bir yazılım.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

  • devrim
    3
    - Glary Utilities 5.45 için devrim dedi ki;

    cok güzel bi program ancak sisteme cok fazla müdale ediyor bunun düzeltimesi gerkiyor .Arka planda kladıgı sürece pc yi cok kasıyor

    Artı Yönleri: derin temizlik ve cok fazla arac var Eksi Yönleri: pc kasıyor sistemi bozuyor
    10 Mart 2016 Perşembe - 18:06:54 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Rustem Abdullazade
    4
    - Glary Utilities 5.39 için Rustem Abdullazade dedi ki;

    indiriyorum insallah guzeldir :)

    5 Aralık 2015 Cumartesi - 12:41:14 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • murat gedik
    Glary Utilities 5.32 için murat gedik dedi ki;

    "Glary Utilites" adlı programın daha önceki sürümleri sıkıntısız bir şekilde bilgisayarım da çalışıyordu... Ancak 5.31 ve 5.32 sürümleri bilgisayarım da çalışmıyor!.. İşletim sistemim WİNDOWS 7 home basic !... Yardımcı olursanız sevinirim.... Teşekkürler...

    21 Ağustos 2015 Cuma - 23:09:52 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
    • Cevap yazan: Ziyaretçi
      Programı Revo uninstall ya da IQbit Uninstall gibi güçlü kaldırıcı ile hiçbir kalıntı bırakmayacak şekilde kaldır.Sonra tekrar temiz bir kurulum yap.Sorunun giderilmiş olacaktır.
      17 Eylül 2015 Perşembe - 09:34:43 - Şikayet Et
      (0)(0)
  • Ziyaretçi
    Glary Utilities 5.2 için Ziyaretçi dedi ki;

    Glary Utilities kesinlikle ve iddia ediyorum CCleaner'dan daha iyi bir program.Çünkü daha geniş kapsamlı temizlik ve bakım-onarım yapıyor.

    26 Haziran 2014 Perşembe - 10:10:42 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
    • Cevap yazan: Ziyaretçi
      Evet programın dili Türkçe.
      17 Eylül 2015 Perşembe - 09:35:50 - Şikayet Et
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    • Cevap yazan: Ziyaretçi
      Programın Dili Türkçemi Yardım Ederseniz Sevinirim
      19 Nisan 2015 Pazar - 09:24:04 - Şikayet Et
      (0)(0)
  • apdudu
    5
    - Glary Utilities 4.9.0.99 için dedi ki;

    Gittikçe daha da güzelleşiyor. Her bilgisayarda olması gereken bir program.

    Artı Yönleri: Bilgisayar göle görülür şekilde hızlanıyor. Eksi Yönleri: Arka planda temizlik/onarım yaparken bilgisayarı kastırıyor.
    29 Nisan 2014 Salı - 20:27:37 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Japonca Fransızca ispanyolca Almanca Rusça italyanca İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
145 / 204,260
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Glarysoft

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