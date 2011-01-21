Google Chrome55.0.2883.87 (Windows)
Google Chrome Sayesinde İnternette Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Gezinebilirsiniz
Google Chrome Artı Yönleri
- + Hızlı sayfa yükleme
- + Otomatik güncelleme
- + Eklenti desteği
- + Dahili Flash Player
Google Chrome, internet üzerinde güvenli ve hızlı bir şekilde dolaşabilmenize olanak sağlayan gelişmiş bir internet tarayıcısıdır. Sahip olduğu yer imleri, senkronizasyon seçenekleri, gizlilik modu, eklenti ve tema desteği, web sayfalarını otomatik olarak istediğiniz dile çevirebilme gibi özellikleri sayesinde, internet kullanıcılarının en çok kullandığı web tarayıcılarının başında gelmektedir.
Sadeliğin ve basitliğin ön planda tutulduğu bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Google Chrome ile internet üzerinde gezerken, tamamen yaptığınız işe odaklanabilir ve dikkat dağıtabilecek her türlü gereksiz işlevden uzak kalabilirsiniz. Böylece 32 bit ve 64 bit işletim sistemlerine uyumluluk gösteren tarayıcı sayesinde internet ve web sayfası deneyiminizi bir adım öteye kolayca taşıyabilirsiniz.
Google Chrome Özelleştirme Seçenekleri
Tarayıcının arayüzü üzerinde yer alan sekme desteği sayesinde, aynı anda birden fazla sekme üzerinde kolayca çalışabilir, klavye kısayolları sayesinde sekmeler arasında geçiş yapabilir, istediğiniz sayfaları favorilerinize ekleyerek daha sonrasında bu sayfalara kolayca ulaşabilir hatta sürükle bırak desteği sayfasında internet sekmelerinizin yerini kolayca değiştirebilirsiniz.
Kullanıcı arayüzünün hemen üst bölümünde yer alan adres satırı sayesinde, istediğiniz tüm web sayfalarını kolayca Google veya kendi belirleyeceğiniz diğer bir arama motoru üzerinde arayabileceğiniz gibi isterseniz otomatik tamamlama özelliğinden de yararlanarak aramalarınızı özelleştirebilirsiniz. Bu noktada otomatik tamamlama özelliği yazmaya başladığınız andan itibaren arayabileceğiniz şeyin ne olduğunu sizin için önererek, işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır.
Yine Google Chrome üzerinde yer alan güzel ve kullanışlı özelliklerden bir tanesi de tarayıcınızla birlikte yerleşik olarak gelen PDF okuyucusudur. Bu özellik sayesinde hem bilgisayarınız üzerinde yer alan hem de internet sitelerinde karşılaşabileceğiniz PDF uzantılı dosyaları kolayca görüntüleyebilir ve isterseniz bu belgeler üzerinde küçük değişiklikler yapabilirsiniz.
Google Chrome Güvenlik ve Gizlilik Seçenekleri
Kullanıcıların güvenliğine de oldukça önem veren tarayıcı, ziyaret ettiğiniz sitelerin herhangi bir şekilde zararlı yazılım veya sahtekarlık amacı güden içerikler yayınlıyor olması durumunda, sizi bunlara karşı uyarır. Eğer siz yine de bu siteyi ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, sorumluluğu üzerinize alarak yolunuza devam etme şansına da sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda internetten bilgisayarınıza indireceğiniz dosyalar konusunda da olası tehliklere karşı sizleri uyaran Google Chrome, güvenliğine önem veren kullanıcılar için gerçekten etkili bir çözüm sunmaktadır.
İnternet üzerinde gezerken arkasında herhangi bir iz bırakmak istemeyen kullanıcıları da düşünen Chrome, Gizlilik Modu özelliği sayesinde bizlere anonim bir kullanıcıymışız gibi internet üzerinde sörf yapma imkanı da sunmaktadır. Gizlilik modunu kullanarak gezindiğimiz sayfaların herhangi bir şekilde kaydı tutulmaz ve işlem geçmişimize asla ulaşılamaz. Diğer bir yandan da tarayıcınızı normal modda kullanıyorsanız, daha önce ziyaret ettiğiniz web sitelerini, web sitelerine giriş yaparken kullandığınız şifreleri ve diğer birçok bilgiyi kayıt altında tutabilir ve istediğiniz zaman elle temizleyebilirsiniz.
Google Chrome ve Senkronizasyon Özelliği
Google Chrome'un sahip olduğu en güzel özelliklerden bir tanesi de şüphesiz ki senkronizasyon özelliğidir. Kendinize ait Google hesabınız ile tarayıcı üzerinde oturum açabilir ve istediğiniz herhangi bir yerden Google Chrome üzerine kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak, işlerinize kaldığınız yerden kolayca devam edebilirsiniz. Öyle ki senkronizasyon seçeneği sayesinde eklentileriniz, temalarınız, uygulamalarınız, yer imleriniz, şifreleriniz ve diğer tüm ayarlarınız ilk kez başına oturmuş olduğunuz bir bilgisayar üzerinde sizleri bekliyor olacak. Mükemmel değil mi?
Sonuç olarak tüm bu gelişmiş özellikleri, basit ve kullanışlı bir arayüz üzerinde kullanıcılarının beğenisine sunan Google Chrome, her tür internet kullanıcısı tarafından sevilerek kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Her bilgisayarın olmazsa olmazları arasında yer alan tarayıcı Google Chrome'u indirerek, internet deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.
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Google Chrome için necmi mesimli dedi ki;
bende neden olmuyor?
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Google Chrome 55.0.2883.75 için lazAd Soyad dedi ki;
ben intirdim şuan için sıkıntı yok
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1- Google Chrome 55.0.2883.75 için Batuhan Topaloğlu dedi ki;
Chrome Ne Yaparsa Yapsın Aynı Cpu Kullanımı Çok Yüksek Oyuzden Kullanmıyorum Yandex Browser Veya Mozilla FireFox Öneririm Yandex'te Virüs Koruma Etkisi Var Mozilla Firefox'u BilmiyorumArtı Yönleri: Cpu Kullanımı Yüksek Eksi Yönleri: Çok Kötü
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5- Google Chrome 55.0.2883.75 için Hasan Harmanlı dedi ki;
Ben yıllardır Google kullanıyorum crome de indirdim fakat yandeks izinsiz programa girince bilgisayarımdan silesiye kadar canımdan beziyorumArtı Yönleri: Kolay ve basit asla başka proğramlar gibi virüs olarak girip bilgisayarı berbat etmiyor Eksi Yönleri: Ben görmedim
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5- Google Chrome 54.0.2840.99 için Ziyaretçi dedi ki;
Ne olursa olsun internet tarayıcısı dediğinde google chrome den şaşmayacaksın.Senelerdir kullanıyorum denemediğim tarayıcı yok en güzeli bu.Sade bir arayüz bol eklenti destedği.Boş yere eklentileri tarayıcıya birleşik yapmaya gerek yok. Hastayım bu sade ama çok işlevsel programa.ELİNİZE SAĞLIK...Artı Yönleri: Sade,eklenti bol,Hiç bir xzaman çizgisini bozmuyor Eksi Yönleri: Bulabilsem zaten senelerdir kullanmazdım. :)))
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