Google Chrome APK, en popüler ve güvenli internet tarayıcısının android versiyonu.

Erkan Calp - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Chrome APK, Android telefonlar için hızlı ve güvenli internet tarayıcısı. Kullanımı kolay, hızlı ve güvenilir web tarayıcısı Chrome’un Android telefonlar için olan sürümü, sizin için özel olarak haberler, sık ziyaret ettiğiniz sitelere doğrudan bağlantılar, indirilenler ve yerleşik Google Arama ve Google Çeviri hizmeti sunar.

Google Chrome apk indir ile dünyanın dört bir yanındaki Android kullanıcıları web sitelerinde hızlıca dolaşabilecek, farklı dildeki siteleri kendi dillerinde görüntüleyebilecek ve kusursuz bir deneyim yaşayacaklar. Hem bilgisayar hem de mobil platformda ücretsiz olarak kullanılan Google Chrome apk yükle basit ve hızlı yapısı ile her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kullanıcılara çeşitli kişiselleştirme araçları da sunan Google Chrome apk, aldığı güncellemeler ile tema gibi özelliklerinide artırmaya devam ediyor. Tüm platformlarda ücretsiz olan Google Chrome indir, ülkemizde de oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor.

Google Chrome APK İndir

Android için Google Chrome web tarayıcısı, otomatik doldurma özelliğiyle yazmaya başladığınız anda arama sonuçlarını görüntüler ve sonrasında ziyaret ettiğiniz sitelere hızlıca erişmenizi sağlar. İnternette geçmiş kaydı bırakmadan mı gezmek istiyorsunuz? Gizli modu açın ve internette iz bırakmadan gezinin.

Chrome’u masaüstü bilgisayarınızda da kullanıyorsanız yer işaretleriniz, parolalarınız ve ayarlarınız cihazlarınız arasında senkronize edilir. Yeni sekme sayfasından tek dokunuşla doğrudan favori haber siteleriniz veya sosyal medya erişmenizi sağlayan Chrome, her web sayfasında herhangi bir sözcük veya sözcük grubuna dokunarak sayfayı terk etmeden arama yapmanızı sağlayan Dokun ve Ara özelliği sunar.

Güvenli Tarama özelliği, tehlikeli sitelere girmeyi veya tehlikeli dosyalar indirmeyi denediğinizde uyarı göstererek güvenliğinizi sağlar. Özel İndirme butonu, videoları, görselleri veya web sitesinin tamamını tek bir dokunuşla indirmenizi sağlar. Sesli Arama özelliği sayesinde yalnızca sesinizi kullanarak, telefonunuza dokunmadan da arama yapabilir ve gezinebilirsiniz.

Yabancı dilde bir sayfayı mı ziyaret ettiniz? Yerleşik Google Çeviri özelliğinden faydalanın. Veri Tasarrufu özelliğini açmanız durumunda Chrome, kaliteden ödün vermeden metin, resim, video ve web sitelerini sıkıştırarak yüzde 60’a kadar az veri harcamanızı sağlar.

Google Chrome Özellikleri