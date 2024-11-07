Google Chrome APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 21 MB
- Üretici Google LLC
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Google Chrome APK, en popüler ve güvenli internet tarayıcısının android versiyonu.
Google Chrome APK, Android telefonlar için hızlı ve güvenli internet tarayıcısı. Kullanımı kolay, hızlı ve güvenilir web tarayıcısı Chrome’un Android telefonlar için olan sürümü, sizin için özel olarak haberler, sık ziyaret ettiğiniz sitelere doğrudan bağlantılar, indirilenler ve yerleşik Google Arama ve Google Çeviri hizmeti sunar.
Google Chrome apk indir ile dünyanın dört bir yanındaki Android kullanıcıları web sitelerinde hızlıca dolaşabilecek, farklı dildeki siteleri kendi dillerinde görüntüleyebilecek ve kusursuz bir deneyim yaşayacaklar. Hem bilgisayar hem de mobil platformda ücretsiz olarak kullanılan Google Chrome apk yükle basit ve hızlı yapısı ile her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor.
Kullanıcılara çeşitli kişiselleştirme araçları da sunan Google Chrome apk, aldığı güncellemeler ile tema gibi özelliklerinide artırmaya devam ediyor. Tüm platformlarda ücretsiz olan Google Chrome indir, ülkemizde de oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor.
Google Chrome APK İndir
Android için Google Chrome web tarayıcısı, otomatik doldurma özelliğiyle yazmaya başladığınız anda arama sonuçlarını görüntüler ve sonrasında ziyaret ettiğiniz sitelere hızlıca erişmenizi sağlar. İnternette geçmiş kaydı bırakmadan mı gezmek istiyorsunuz? Gizli modu açın ve internette iz bırakmadan gezinin.
Chrome’u masaüstü bilgisayarınızda da kullanıyorsanız yer işaretleriniz, parolalarınız ve ayarlarınız cihazlarınız arasında senkronize edilir. Yeni sekme sayfasından tek dokunuşla doğrudan favori haber siteleriniz veya sosyal medya erişmenizi sağlayan Chrome, her web sayfasında herhangi bir sözcük veya sözcük grubuna dokunarak sayfayı terk etmeden arama yapmanızı sağlayan Dokun ve Ara özelliği sunar.
Güvenli Tarama özelliği, tehlikeli sitelere girmeyi veya tehlikeli dosyalar indirmeyi denediğinizde uyarı göstererek güvenliğinizi sağlar. Özel İndirme butonu, videoları, görselleri veya web sitesinin tamamını tek bir dokunuşla indirmenizi sağlar. Sesli Arama özelliği sayesinde yalnızca sesinizi kullanarak, telefonunuza dokunmadan da arama yapabilir ve gezinebilirsiniz.
Yabancı dilde bir sayfayı mı ziyaret ettiniz? Yerleşik Google Çeviri özelliğinden faydalanın. Veri Tasarrufu özelliğini açmanız durumunda Chrome, kaliteden ödün vermeden metin, resim, video ve web sitelerini sıkıştırarak yüzde 60’a kadar az veri harcamanızı sağlar.
Google Chrome Özellikleri
- Hızlı tarama ve daha az yazma: Google Chrome, yazmaya başladığınızda arama sonuçlarını listeler, daha önce girdiğiniz sitelere hızla erişirsiniz. Otomatik Doldurma özelliği ile giriş/oturum açma bilgilerini hatırlamanız gerekmez, Chrome kullanıcı adı ve parolalarınızı da içeren bilgileri sizin yerinize tamamlar.
- Gizli tarama: İnternet tarayıcıdan her çıkışınızda geçmişi silenlerden misiniz? Gizli mod özelliği ile geçmiş kaydı bırakmadan internette gizlice gezinebilirsiniz.
- Farklı cihazlar arasında senkronizasyon: Chrome'u giriş yaparak kullanırsanız tüm yer işaretleriniz, parolalarınız, ayarlarınız cihazlarınız arasında senkronize olur. Böylece Chrome tarayıcıyı telefon, tablet, bilgisayar, hangi cihazdan açarsanız açın, güncel favori sitelerinize, şifrelerinize, ayarlarınıza erişirsiniz.
- Sevdiğiniz tüm içerik parmaklarınızın ucunda: Yeni sekmede boş bir sayfa yerine en sevdiğiniz siteler ve sosyal ağ platformları görüntülenir.
- Güvenli Tarama ile telefonunuzu koruyun: Güvenli Tarama, Chrome'un bir parçasıdır. Bu özellik, tehlikeli web sitelerine giriş yapmayı denediğinizde veya telefonunuza zarar verebilecek bir dosyayı indirmeye çalıştığınızda uyarı göstererek güvenliğinizi sağlar.
- Daha yüksek indirme hızı ve web sayfaları ve videoları çevrimdışı görüntüleme: Özel İndir butonu, videoları, resimleri ve hatta web sayfasının tamamını tek bir dokunuşla indirmenizi sağlar. Chrome içinden erişebileceğiniz İndirilenler butonunu kullanarak çevrimdışı olduğunuzda bile daha önce indirdiğiniz tüm içeriğe erişebilirsiniz.
- Google sesli arama: Hareket halindeyken veya telefonunuza dokunamadığınız durumlarda sesli arama özelliği kullanışlı olabilir. Chrome'da yalnızca sesinizi kullanarak, ellerinizi kullanmanıza gerek kalmadan arama yapabilirsiniz.
- Google çeviri: Google Chrome, tek bir dokunuşla web'in tamamını kendi dilinize çevirebilmeniz için dahili Çeviri özelliği sunar.
- Mobil veri tasarrufu: Sınırlı internet paketi mi kullanıyorsunuz? Chrome'un veri tasarrufu özelliğini açarak webde gezinirken daha az veri tüketebilirsiniz. Chrome, resimleri, videoları, web sitesinin genel görünümünü bozmadan büyük oranda sıkıştırma yaparak veri tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.
- Akıllı, kişiye özel öneriler: Chrome, ilgi alanlarınıza yönelik olarak tasarlanmış bir deneyim sağlar. Yeni sekme sayfasında Chrome'un önceki gezinme geçmişine dayanarak seçtiği makaleleri bulabilirsiniz.
- Hızlı ve kolay kullanım,
- Birbirinden farklı dil seçenekleri eşliğinde kullanım,
- Hem bilgisayar hem de mobil platform ile tam uyumlu,
- Yüzlerce farklı tema,
- Çeşitli yardımcı araç eklentileri,