Google'ın internet tarayıcısı Chrome, modern web standartlarını destekleyen en yenilikçi yazılımlardan. Sade bir arayüzü bulunan tarayıcı, eklenti kütüphanesindeki zengin seçeneklerle pek çok kullanıcının ilk tercihi.

Google Chrome Genel Özellikleri:

Her işlem için tek bir kutu

Adres çubuğuna yazıp hem arama hem de web sayfaları için öneriler alın.



Yeni sekme sayfası

Her yeni sekmeyi açtığınızda, en çok ziyaret edilen siteleri, en çok kullanılan arama motorlarını ve en son yer imi eklenmiş sayfaları ve kapatılan sekmelerin görsel bir örneğini görürsünüz.

En sık ziyaret ettiğiniz sitelerin küçük resimleri

Herhangi bir sekmeden en sevdiğiniz sayfalara ışık hızıyla erişin.

Uygulamalarınız için kısayollar

Sevdiğiniz web uygulamalarını başlatmak için masaüstü kısayolları alın.



Dinamik sekmeler

Yeni pencereler oluşturmak, birden fazla sekmeyi bir pencerede toplamak veya sekmelerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için tarayıcınızdan sekmeleri çabuk ve kolayca taşıyabilirsiniz.

Çökme kontrolü

Kullandığınız her sekme tarayıcıda bağımsız olarak çalışır, bu yüzden bir uygulama çökerse diğerlerini etkilemez.



Gizli mod

Ziyaret ettiğiniz sayfaların Web geçmişinde görünmesini istemiyor musunuz? Özel tarama için gizli modunu seçin.



Güvenli tarama

İnternette kimlik hırsızlığı yaptığından, kötü amaçlı yazılım kullandığından veya güvenli olmadığından şüphelenilen bir web sitesini ziyaret etmek üzereyseniz, Google Chrome sizi uyarır.



Anında yer imleri

Bir web sayfasına yer imi eklemek mi istiyorsunuz? Yalnızca adres çubuğunun sol köşesindeki yıldız simgesini tıklayın.

Ayarları alma

Google Chrome'a geçiş yaptığınızda, mevcut tarayıcınızda kullandığınız tüm yer imlerini ve parolaları kullanabilirsiniz.



Daha kolay indirmeler

Araya giren indirme yöneticisi yok! İndirmenizin durumunu geçerli pencerenin altında izleyebilirsiniz.