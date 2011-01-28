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Google Chrome
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Google Chrome

56.0.2924.76 (Mac)
Google Chrome İndir Hemen İndir

58.08 MB
Editör Puanı: 5/5
5

10 Kullanıcı: 4.1/5

4.1
Google Chrome
Google Chrome
Google Chrome
Google Chrome
Google Chrome

Windows'un en popüler tarayıcısı Chrome'un Mac versiyonu.

Özgür Çınardalı Son güncelleme 40 dakika önce

Google'ın internet tarayıcısı Chrome, modern web standartlarını destekleyen en yenilikçi yazılımlardan. Sade bir arayüzü bulunan tarayıcı, eklenti kütüphanesindeki zengin seçeneklerle pek çok kullanıcının ilk tercihi.

Google Chrome Genel Özellikleri:

Her işlem için tek bir kutu
Adres çubuğuna yazıp hem arama hem de web sayfaları için öneriler alın.

Yeni sekme sayfası
Her yeni sekmeyi açtığınızda, en çok ziyaret edilen siteleri, en çok kullanılan arama motorlarını ve en son yer imi eklenmiş sayfaları ve kapatılan sekmelerin görsel bir örneğini görürsünüz.

En sık ziyaret ettiğiniz sitelerin küçük resimleri
Herhangi bir sekmeden en sevdiğiniz sayfalara ışık hızıyla erişin.

Uygulamalarınız için kısayollar
Sevdiğiniz web uygulamalarını başlatmak için masaüstü kısayolları alın.

Dinamik sekmeler
Yeni pencereler oluşturmak, birden fazla sekmeyi bir pencerede toplamak veya sekmelerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için tarayıcınızdan sekmeleri çabuk ve kolayca taşıyabilirsiniz.

Çökme kontrolü
Kullandığınız her sekme tarayıcıda bağımsız olarak çalışır, bu yüzden bir uygulama çökerse diğerlerini etkilemez.

Gizli mod
Ziyaret ettiğiniz sayfaların Web geçmişinde görünmesini istemiyor musunuz? Özel tarama için gizli modunu seçin.

Güvenli tarama
İnternette kimlik hırsızlığı yaptığından, kötü amaçlı yazılım kullandığından veya güvenli olmadığından şüphelenilen bir web sitesini ziyaret etmek üzereyseniz, Google Chrome sizi uyarır.

Anında yer imleri
Bir web sayfasına yer imi eklemek mi istiyorsunuz? Yalnızca adres çubuğunun sol köşesindeki yıldız simgesini tıklayın.

Ayarları alma
Google Chrome'a geçiş yaptığınızda, mevcut tarayıcınızda kullandığınız tüm yer imlerini ve parolaları kullanabilirsiniz.

Daha kolay indirmeler
Araya giren indirme yöneticisi yok! İndirmenizin durumunu geçerli pencerenin altında izleyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
190 / 121,622
İşletim Sistemi:
Mac OS X 10.7/Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5/Mac OS X 10.8
Üretici:
Google

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