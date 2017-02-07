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Google Haritalar ile Android'de Yol Bulmak Artık Daha Kolay

google maps

Google, Android'de Haritalar'ın kullanımını kolaylaştıracak bir dizi güncelleme yayınladı. Kullanıcılar yeni, güncellenmiş uygulamayı açtığında ekranın alt kısmında üç yeni sekme görecek.

Sekmelerden ilki, kullanıcıların konumlarına yakın restoranlar hakkında bilgiye ulaşmalarında yardımcı olacak. Benzin istasyonları ve ATM makineleri gibi sık yapılan aramalara hızlı erişim sağlayacak. Sekme kullanılırken restoranlar, "en iyi akşam yemekleri", "ucuz yiyorlar" veya "yerlilerin yiyebildiği yerler" gibi kategorilere göre gruplandırılmaya devam edecek.

İkinci sekme, kullanıcıların ev ve iş yerlerini Google Haritalar'da kaydetmeleri durumunda, seyahat sürelerini hesaplamalarına yardımcı olacak. Haritalar trafik durumu bilgilerini toplayacak ve rota üzerinde beklenen gecikmeleri hesaplayabilecek. Google, artık tek bir dokunuşla trafik durumuna erişmenizi sağlayacak.

Son olarak Google’ın yeni güncellemesinde, toplu taşımalar için düzenlenmiş bir sekme mevcut. Hangi otobüs veya trene binilebileceği, bir sonraki sefer için beklemenin ne kadar süreceği gibi bilgilere ulaşımı kolaylaştıracak olan bu sekmenin, henüz hangi bölgelerde etkin olacağı hakkında bilgi bulunmamakta. Geçtiğimiz ay İstanbul ve Ankara ulaşım bilgilerini göstermeye başlayan Google Haritalar, iOS’da yapılacak güncellemeler hakkındaysa herhangi bir duyuru yapmadı.

İndir
Google Maps Android
Google Maps Android Android İçin Google Haritalar Uygulaması

İndir95 MB
Google Maps iOS
Google Maps iOS iPhone ve iPad için Google Haritalar Uygulaması

Uygulamaya Git
Google Maps
Google Maps Web Üzerinde Google Haritalarım Servisi

Yazar: - 07.02.2017

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