Google+ Öldü Sananlar Yanılıyor! İşte Yeni Özellikleri

Son zamanlarda Google+'nın öldüğüne dair bazı raporlar alıyoruz. Bir kesimin bunu istemesine rağmen, yayınlanan raporların büyük ölçüde abartıldığını söyleyebiliriz. En azından Google'ın bu yapıyı bir topluluk platformuna dönüştürdüğünü göz önüne alırsak, birkaç güzel yenilikle işi kurtardığını görüyoruz. Yenilenen Google+, "düşük kaliteli" yorumları gizleyerek ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan yararlanarak alanın daha akıllıca kullanılmasını sağladı. Diğer yandan Etkinlikler özelliğinin gelmesi platformu daha işlevsel bir hale getirdi.

Başlangıçta Facebook ve Twitter'ı benimseyen bizler, Google+'yı fazlasıyla göz ardı ettik. Başka bir ifadeyle, büyük kitleleri içerisinde barındıran bir evlada sahip çıkamadık. Zaman geçtikçe Google+ yoğun trafiği bulunan sosyal alanlardan sıyrılıp, daha çok bir topluluk merkezi haline geldi. Muhtemelen bu durum onun için en iyisi oldu, çünkü Google+ elindeki potansiyele odaklandı ve gürültüden uzak bir büyüme gerçekleştirdi.

Düşük Kaliteli Yorumları Gizleyebiliyor

Platformun arkasında Google gibi bir dev olunca, getirilen yeniliklerde platformu kullanan herkesin hoşuna gitti. Gereksiz, olumsuz ve özellikle de yorumlar bölümünde yer alan fazlalıklarla baş etmeyi öğrendi. Dünyaca ünlü sıralama algoritmalarını ve yorum bırakan insanların geribildirimlerini kullanarak Google+, artık düşük kaliteli yorumları listelerden gizleyebiliyor. Bunun yanında, hepsini görmek isteyenler için de opsiyon bırakmayı ihmal etmiyor.

Önemli İçerikleri Ön Plana Çıkarıyor

Google+'ya getirilen bir diğer yenilik, önemli içerikleri ön plana çıkarma oldu. Bundan böyle ekranları daha akıllıca kullanmaya çalışacak olan platform, olabildiğince çok içeriği sıkıştırmanın yanı sıra, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları daha fazla ön plana çıkaracak. Fotoğrafçılar her gün Google+'da büyük ve güzel resimler paylaşıyor, bu nedenle ilgilendiğiniz resimlere daha yakın olabilmeniz için bir de fotoğraflara zoom özelliği eklendi.

Etkinlikler Geri Getirildi

Biraz önce Google+'nın artık bir topluluk merkezi haline geldiğinden bahsetmiştik. Etkinlikler bu topluluklar için büyük önem taşıyor ve bu özellik geri getirildi. Deneyimin daha da iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor ve 24 Ocak tarihinden başlayarak, geçmişte olduğu gibi Google+'da etkinlik oluşturup veya onlara katılabileceksiniz.

Peki siz bu yenilikleri yeterince iyi buldunuz mu?

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