Göremeyeceğiniz ve Duyamayacağınız Bir Araba Yarışı Geliyor

Önümüzdeki ay Fransa’nın Toulouse kentinde, kimsenin izleyemeyeceği rekor bir yarışa imza atılacak. 100 atomdan küçük, nano ölçekli araçların yarışacağı etkinlikte, İsviçre, Almanya, Japonya, Avusturya ve Birleşik Devletler’den katılacak ekipler yarışacak.

1 kilometrelik yolu yaklaşık 37 milyon yılda alabilecek nano araçlar, -454 dereceye kadar soğutulmuş küçük, yüksek parlaklıkta bir altın disk üzerinde yarışacaklar. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (CNRS) özel tarama tünel mikroskobu ile oluşturulan görüntülerden takip edilebilecek yarışmada, izleyicilerin yarışmacıları canlı şekilde izleme şansı bulunmayacak.

100 atomdan küçük araçların tasarımlarıysa tüm yarışlarda olduğu gibi ekiplerin yaratıcılığına bırakılmış. Bazıları, minik yel değirmenlerine benzeyen nano yarış araçlarının, bir kısmı da klasik arabalar gibi dört makaranın üzerinde dönüyor. Her hangi bir motora sahip olmayacak araçların ekipleri, yarışmayı kazanmak için elektronları nasıl kullanacaklarını kendileri belirleyecek. Saatte 5 nanometre ilerleyecek nano yarış arabaları 36 saat yarışacak, enerjisi bitmeyen ve en uzağa ulaşmayı başaran araç, yarışın da kazananı olacak.

Yarışmayı mantıksız bulmuş olabilirsiniz, fakat bunu tıpkı otomotiv endüstrisinin, araba yarışlarında yapılan atılım ve gelişmelerden yararlanıyor olması gibi düşünebilirsiniz. Bu nano araçlar da bir gün tıbbi işlemlerin birer parçası olabilir, vücudumuz içerisinde hastalık teşhisini bulmak için gezinebilirler.

Yarışmanın tanıtım videosu sizlerle: