Gravity Rush 2 Dünyanızı Altüst Edecek ve 2017'nin En İyisi Olacak

18 Ocak 2017 tarihinde PS4 konsol platformu için çıkacak olan Gravity Rush 2, olağanüstü fizik motoruyla oyun oynarken tüm dünyanızı altüst edecek bir bir maceraya sizi davet ediyor.

Gravity Rush 2’nin kahramanı Kat ve kedisinin yerçekimi kanunlarını kafalarına göre değiştirdikleri oyun, daha çıkmadan oyun eleştirmenlerinden tam puan almayı başardı. Gravity Rush serisinin ikinci sürümü olan Gravity Rush 2 aslında bir PS Vita oyunuydu. Ancak Sony bile bugün PS Vita’nın ne olduğunu hatırlamıyor olabilir. Yine de SIE Japan oyun geliştiricisinin bu “şeker kız” Kat ve kedisinin PS Vita platformundan PS4 evrenine geçişini hiç geciktirmemesi iyi bir karar olmuş gibi görünüyor.

Etrafınızdaki fizik kurallarını eğip bükerek canavarlara ve mükemmel tasarlanmış oyun evrenine hükmetmeniz sahiden kulağa hoş geldiği kadar başarılı tasarlanmış. Aşağıdaki videodan ilk 15 dakikasını izleyebileceğiniz Gravity Rush 2 videosu gerek oyun evreni, gerek oyunun fizik motoru, gerekse tatmin edici hikâyesiyle adını 2017 yılına yazdıracak gibi görünüyor. Bu arada Kate çok şirin değil mi? Gerçekten!

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