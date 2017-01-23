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GTA 6 Brezilya'da Satışa Sunuldu

GTA 6 Brezilya'da Satışa Sunuldu

Rockstar henüz GTA 6 ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmamış olsa da oyun korsanları yaratıcılıklarını konuşturup olaya el atmış ve GTA 6'yı kendileri geliştirip satışa sunmuşlar. Hatırlanacağı üzere Rockstar GTA 5'i 2013'te yayınladıktan sonra bu oyunu 2015'te PC platformuna taşımıştı. Sonrasında GTA Online moduna yoğunlaşan firma bir süre daha GTA Online için içerik geliştireceğinin sinyallerini vermişti. Firma GTA 6 hakkında bilgi vermeden, geçtiğimiz aylarda Red Dead Redemption 2 üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu da GTA 6 için uzun bir süre bekleyeceğimiz anlamına geliyordu.

Anlaşılan o ki oyun korsanları GTA 6'yı kırıp satışa sunmak için çok sabredememişler. Geçtiğimiz günlerde Reddit'e düşen bir paylaşımda Brezilya'da satılan bir GTA 6 oyununun kapak resmi görülebiliyor. Bu çakma GTA 6 oyununun en ilginç yönü ise çoktan ömrü dolmuş olan PlayStation 2 oyun konsolu için geliştirilmiş olması. Oyunun logosu da bir hayli ilginç, GTA 5'in logosundaki V rakamı üzerine şeritle "SIX" yani altı yazılarak yanına 6 rakamı yerleştirilmiş. Yani oyun hem GTA 5, hem de GTA 6'ymış gibi algılanabiliyor.

Satışa sunulan bu oyunun muhtemelen modlanmış bir GTA San Andreas oyunu olabileceği konuşuluyor. Neyse ki bu korsan GTA 6 sadece Brezilya ile sınırlı kalmış.

İndir175.36 MB
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Yazar: - 23.01.2017

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