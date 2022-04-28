GTA 5 hileleri özellikle GTA 5'e yeni başlyana oyuncular tarafından sürekli araştırılan bir konu. GTA 5 hileleri içerisinde araba hileleri, dünya ve oyuncu hileleri, para hileleri, silah hileleri ve çatışma hileleri gibi GTA 5'e ait tüm hileler bulunuyor. GTA 5 PC hileleri ise yine listemizde kendine yer buluyor. PlayStation üzerinden GTA 5 oyunu oynayanların kullanabileceği hileler sayesinde oyunda krallar gibi olabiliyorsunuz. Her ne kadar hileli oyun oynamayı sevmesem de zaman zaman bu tür hileleri ile ya oyunda karşılaştığınız bir zorluğu geçebiliyor yada keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.

Elbette oyunun hikayesi, macerası ve görevleri takip edip oyunu bitirmek en çok keyif veren yönleri fakat oyunu bir kere bitirdikten sonra bu tür hileler ile işin daha çok eğlence yönüyle ilgilenmek daha keyifli duruyor. İşte tüm detaylarıyla GTA 5 hileleri!

GTA 5 Hileleri Neler?

Grand Theft Auto 5 nihayet PS5 ve Xbox Series X/S için 'genişletilmiş ve geliştirilmiş' remaster'ına sahip olduğuna göre, bu GTA 5 hilelerini uygulamanın vakti geldi. Hangi platformda oynuyor olursanız olun, GTA 5 Remastered'ı (veya bu görünüşte hiç ölmeyen oyunun hangi eski sürümünü kullanıyor olursanız olun) oynadığınızda o güvenilir eski hile kodlarını kullanmak isteyeceksiniz.

Geri dönen hayranların hatırlayacağı gibi, GTA 5 hileleri sınırsız para kazanmaktan ve en hızlı arabaları almaya kadar her şeyi yapmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One veya Xbox Series X/S'de GTA 5 hilelerini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

GTA 5 Hileleri Nasıl Kullanılır?

Xbox, PC veya PlayStation'da, oyun dünyasında dolaşırken istediğiniz zaman kontrol cihazınızdaki kodu kolayca girebilirsiniz.

PC'de ayrıca bir klavye düğmesine (Birleşik Krallık'ta ¬ veya ABD'de ~) basıp klavyenizde hile kodunu yazma seçeneğiniz de vardır.

Xbox, PC veya PlayStation'da oyun içi telefona da hile kodlarını girebilirsiniz! Telefonu açmak için D-pad'inize basın, ardından özel kodu girin!

Çoğu GTA oyunu, karakteriniz etrafta dolaşırken bir hile kodu yazmanıza izin verirken, GTA 5'in bu formülü karıştırmak için birkaç farklı fikri var. Hangi platformda oynadığınıza bağlı olarak, hile kodlarını girmek için yukarıda yer alan seçenekleri okuduğunuzdan lütfen emin olunuz.

GTA 5 Xbox Hile Kodları

Yenilmezlik: SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y

Maksimum Sağlık ve Zırh: B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB

Aranan Seviyesini Yükselt: RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Aranan Seviyesini Düşür: RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

Hızlı Yüzme: SOL SOL LB SAĞ SAĞ RT SOL LT SAĞ

Paraşüt: SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB

Patlayıcı Mermiler: SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB

Alevli Mermiler: LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB

Ağır Çekim: X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A

Sarhoş Modu: Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL

Silahlar: Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB

Süper Atlama: SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT

Ay Yerçekimi: SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL

Hava Durumunu Değiştir: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Kayan Arabalar: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB

Sanchez: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

Trashmaster: B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

Limuzin: RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

Uçak: B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y

Rapid GT: RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, SOL, B, RT

Duster: SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB

PCJ-600: RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB

BMX: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT

GTA hile kodlarını Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X veya Xbox Series S'de kullanmak istiyorsanız, GTA 5 hilelerini etkinleştirmek için ihtiyaç duyacağınız tüm kombinasyonlara yukarıdan ulaşabilirsiniz.

GTA 5 PC Hile Kodları

Süper Atlama: HOPTOIT

Ateşli Mermiler: INCENDIARY

Patlayan Yumruklar: HOTHANDS

Patlayan Mermiler: HIGHEX

Paraşüt: SKYDIVE

Ay Yerçekimi: FLOATER

Sarhoş Modu: LIQUOR

Ağır Çekim Modu: SLOWMO

BMX: BANDIT

Comet: COMET

PCJ-600 ROCKET

Sanchez: OFFROAD

Rapid GT: RAPIDGT

Limuzin: VINEWOOD

Trashmaster: TRASHED

Buzzard Saldırı Helikopteri: BUZZOFF

Uçak: BARNSTORM

Yenilmezlik: PAINKILLER

Can ve Sağlık: TURTLE

Hızlı Yüzme: GOTGILLS

Aranma Seviyesini Yükselt: FUGITIVE

Aranma Seviyesini Düşür: LAWYERUP

Kayan Arabalar: SNOWDAY

PC'de GTA 5 için bir hile kodu kullanmak için yukarıda yer alan kelimeleri yazmanız yeterli.

GTA 5 PlayStation Hile Kodları

Yenilmezlik: SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN

Maksimum Sağlık ve Zırh: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1

Silah: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1

Süper Atlama: SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2

Ay Yerçekimi: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL

Aranma Seviyesini Yükselt: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Aranma Seviyesini Düşür: R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

Hızlı Koşma Yeteneği: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE

Hızlı Yüzme: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ

Paraşüt: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1

Patlayan Yumruklar: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

Patlayan Mermiler: SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1

Alevli Mermiler: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1

Sarhoş Modu: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL

Kayan Arabalar: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1

Ağır Çekim: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1

Buzzard Saldırı Helikopteri: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

Sanchez: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1

Trashmaster: DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

Limuzin: R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

Caddy: DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X

Rapid GT: R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2

Duster: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1

PCJ-600: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

BMX: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

Peki siz GTA 5 hileleri hakkında ne düşünüyorsunuz? En favori hileniz hangisi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayun.