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HandBrake
TamindirWindowsSes Ve VideoCD/DVD/Blu-ray AraçlarıHandBrake - Windows İçin DVD/Blu-Ray Dönüştürücü

HandBrake

1.0.0 (Windows)
HandBrake İndir Hemen İndir

10.1 MB
Editör Puanı: 4/5
4

4 Kullanıcı: 5/5

5
Handbrake Ana Paneli
Handbrake Seçenekler Sayfası
Yeşim Halıcı Son güncelleme 17 dakika önce

HandBrake, Windows kullanıcıları için vazgeçilmez bir program. DVD ve Blu-Ray dönüştürme ve kaydetme işlemlerini en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Program ile DVD filmlerinizi MPEG-4 formatına çevirebilirsiniz. Programla kopya koruması olmayan tüm DVD, Blu-ray diskler program tarafından desteklenmektedir.

Desteklenen Çıktı Formatları: MP4(M4V), MKV, MPEG-4(ffmpeg), H.264(x264), Theora(libtheora), AAC, CoreAudio AAC, MP3, Vorbis. AC-3, DTS

Ayrıca programı kullanarak tüm diski değil bölümleri parça parça altyazılarıyla birlikte de çevirebilirsiniz. Kullandığınız disklerin kopya korumalı olmaması gerektiğini de belirtmem gerekli.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
141 / 47,699
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
HandBrake

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