HandBrake1.0.0 (Windows)
HandBrake, Windows kullanıcıları için vazgeçilmez bir program. DVD ve Blu-Ray dönüştürme ve kaydetme işlemlerini en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Program ile DVD filmlerinizi MPEG-4 formatına çevirebilirsiniz. Programla kopya koruması olmayan tüm DVD, Blu-ray diskler program tarafından desteklenmektedir.
Desteklenen Çıktı Formatları: MP4(M4V), MKV, MPEG-4(ffmpeg), H.264(x264), Theora(libtheora), AAC, CoreAudio AAC, MP3, Vorbis. AC-3, DTS
Ayrıca programı kullanarak tüm diski değil bölümleri parça parça altyazılarıyla birlikte de çevirebilirsiniz. Kullandığınız disklerin kopya korumalı olmaması gerektiğini de belirtmem gerekli.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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5- HandBrake 0.10.5 için Salih Öz dedi ki;
Ben Kullanıyorum 50 GB Video Çıktı 1GB Düşürdü Sağol Hand Breake
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5- HandBrake 0.10.5 için adsız dedi ki;
inanılmaz bir uygulama teşekkürlerArtı Yönleri: 50 GB video 1GB oldu Eksi Yönleri: yok
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HandBrake 0.10.1 için ye yeye ciyir dedi ki;
süper ya süper süper böle bişey görmedim aga ben yaniArtı Yönleri: 10 gb video 1 mb Eksi Yönleri: 1 gb video neden 50 mb
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HandBrake 0.10.1 için Talha dedi ki;
500 mb'lik videomu 4 mb'ye düşürdü.SÜPER!!Artı Yönleri: Çok ciddi derecede video boyutu azalıyor
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HandBrake 0.10.1 için mustafa dedi ki;
Çok güzel bir program tşk tamindirArtı Yönleri: HERŞEY Eksi Yönleri: YOK YOK YOK :D
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 141 / 47,699
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- HandBrake
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