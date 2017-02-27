?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunHorizon Zero Dawn Ön Yüklemeye Açıldı Ve Boyutu Belli Oldu

Horizon Zero Dawn Ön Yüklemeye Açıldı Ve Boyutu Belli Oldu

Guerrilla Games firması tarafından geliştirilen aksiyon rpg türündeki yeni oyun Horizon Zero Dawn'ın çıkış videosunu paylaşmıştık. 1 Mart tarihinde yalnızca PlayStation 4 platformuna özel olarak çıkış yapacak olan Horizon Zero Dawn'ın  ön yüklemeye açılması ile birlikte kaplayacağı alanın miktarı da belli oldu.

Horizon Zero Dawn'u PlayStation Store üzerinde ön sipariş yöntemiyle satın almış olanlar ön yükleme ile oyunu şimdiden indirebiliyorlar. Bu sistemin amacı bilindiği gibi oyun çıkış yapar yapmaz beklemeksizin oynayabilmek. Yukarıdaki görüntüden de görülebildiği üzere PlayStation Network'ün indirme ekranı açılmış ve Horizon Zero Dawn 39.5 GB'lık bir boyuta sahip.

Oyun üstün görsel efektlere ve PlayStation4 Pro için 4K desteğine sahip olduğundan dolayı bu boyutun normal olduğu söylenebilir. Oyunun hikayesi ve özellikleri ile daha detaylı bilgiler için daha önceden yazdığımız aşağıdaki haberleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca oyunun PS4 Pro üzerinde 4K kalitedeki bir oynanış videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Horizon Zero Dawn'un Çıkış Videosu Paylaşıldı

Horizon Zero Dawn Beğenildi

Mass Effect: Andromeda'nın Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı

Yazar: - 27.02.2017

Horizon Zero Dawn Ön Yüklemeye Açıldı Ve Boyutu Belli Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Teknoloji, Bilgisayar ve Yazılımla İlgilenen Kadınlar Eskişehir'de Buluşuyor Teknoloji, Bilgisayar ve Yazılımla İlgilenen Kadınlar Eskişehir'de Buluşuyor Dünyanın dört bir yanında Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla Google’ın sponsorluğu ile Women Techmakers etkinlikleri düzenleniyor.…
İntiharı Düşünen İnternet Bağımlısı Genç, Sonunda Tedavi Oldu İntiharı Düşünen İnternet Bağımlısı Genç, Sonunda Tedavi OlduGünün 11 saatini bilgisayar başında geçiren Ahmet Eren Soyluer, internet bağımlısı olduğunu fark edip tedavi oldu. Lise 1. sınıf öğrencisi… PTT Artık Tüm Gönderileri SMS ile Bildirecek PTT Artık Tüm Gönderileri SMS ile BildirecekBirçok kargo şirketinin kullandığı SMS ile bildiri verme hizmetine PTT de dahil oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ.)…
Samsung, Oscar Töreninde Apple'a Çok Fena Fark Attı Lenovo Miix 320 Ayrılabilir Tablet ve Dizüstü Teknik Özellikleri ve Fiyatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten