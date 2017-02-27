Horizon Zero Dawn Ön Yüklemeye Açıldı Ve Boyutu Belli Oldu

Guerrilla Games firması tarafından geliştirilen aksiyon rpg türündeki yeni oyun Horizon Zero Dawn'ın çıkış videosunu paylaşmıştık. 1 Mart tarihinde yalnızca PlayStation 4 platformuna özel olarak çıkış yapacak olan Horizon Zero Dawn'ın ön yüklemeye açılması ile birlikte kaplayacağı alanın miktarı da belli oldu.

Horizon Zero Dawn'u PlayStation Store üzerinde ön sipariş yöntemiyle satın almış olanlar ön yükleme ile oyunu şimdiden indirebiliyorlar. Bu sistemin amacı bilindiği gibi oyun çıkış yapar yapmaz beklemeksizin oynayabilmek. Yukarıdaki görüntüden de görülebildiği üzere PlayStation Network'ün indirme ekranı açılmış ve Horizon Zero Dawn 39.5 GB'lık bir boyuta sahip.

Oyun üstün görsel efektlere ve PlayStation4 Pro için 4K desteğine sahip olduğundan dolayı bu boyutun normal olduğu söylenebilir. Oyunun hikayesi ve özellikleri ile daha detaylı bilgiler için daha önceden yazdığımız aşağıdaki haberleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca oyunun PS4 Pro üzerinde 4K kalitedeki bir oynanış videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Horizon Zero Dawn'un Çıkış Videosu Paylaşıldı

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